Король Чарльз у кілті висадив Королівську троянду в улюбленому замку своєї бабусі

Король Чарльз

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Про це повідомляється в Instagram акаунті замку Мей.

«Його Величність розпочав свій літній відпочинок у Шотландії у замку та садах Мей, які колись належали його бабусі, королеві Єлизаветі, королеві-матері. На честь цієї події король висадив нову рослину в Розарії на честь діамантового ювілею – Королівську троянду.

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Король Чарльз

Придбаний королевою Єлизаветою, королевою-матір'ю, 1952 року, замок і сади Мей у Кейтнесі сьогодні перебувають під управлінням @KingsFoundation, благодійної організації Його Величності, яка займається питаннями природи та сталого розвитку», - йдеться у підписі до фотографій.

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Король Чарльз

На знімку монарх зображений поруч із кущем тієї самої троянди, одягнений у кілт, який він найчастіше носить під час перебування у Шотландії.

Нагадаємо, раніше ми детальніше показували, який вигляд має замок Мей – улюблена резиденція покійної королеви-матері.

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