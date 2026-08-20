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Принц Гаррі та Меган Маркл повертаються до Британії з дітьми, де вони підуть до школи
Діти принца Гаррі та Меган Маркл почнуть відвідувати школу у Великій Британії у вересні цього року, оскільки родина переїжджає на батьківщину Гаррі наприкінці цього місяця.
Раніше 7-річний принц Арчі та 5-річна принцеса Лілібет відвідували школу неподалік будинку сім'ї в Монтесіто, штат Каліфорнія, і тепер продовжать свою освіту у Великій Британії.
Розташування нової школи для дітей, а також приватної резиденції сім'ї, яка не є королівською, тримається в секреті. Герцог і герцогиня Сассекські мають незалежний будинок у Великій Британії, а не житимуть у королівській власності, про це пише журнал People.
Відомо також, що король Чарльз дізнався про плани Сассекських у неділю, 16 серпня, і, як повідомляється, привітав можливість проводити більше часу з сім'єю подалі від уваги громадськості.
Нагадаємо, принц Арчі народився у Британії 2019 року, а його сестра Лілібет з'явилася на світ 2021 року вже в Каліфорнії, після того як Гаррі та Меган 2020 року відмовилися від королівських обов'язків та переїхали до Сполучених Штатів.
41-річний Гаррі та 45-річна Меган збережуть свій будинок у Монтесіто, а також свою заміську нерухомість у Португалії. Розташування нової резиденції сім'ї та школи для дітей тримається у секреті.