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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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Надихнувся зустріччю з батьком: принц Гаррі планує частіше бувати у себе на батьківщині

Після возз’єднання з королем Чарльзом III минулого місяця його молодший син Гаррі планує відвідувати Велику Британію кожні кілька місяців протягом наступного року.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Принц Гаррі

Принц Гаррі / © Associated Press

Таку інформацію розповсюджують наближені до королівської родини Британії джерела.

Йдеться про те, що 41-річний герцог Сассекський має намір повертатися до Великої Британії все частіше і частіше після свого візиту минулого місяця, який залишив його в піднесеному настрої, дуже щасливим і сповненим енергії.

Принц Гаррі / © Associated Press

Принц Гаррі / © Associated Press

Принц Гаррі повернеться у вересні приблизно на тиждень, коли він візьме участь у низці заходів, пов’язаних з Іграми Invictus, які відбудуться у Бірмінгемі наступного літа, і з благодійною організацією WellChild, яка надає підтримку тяжкохворим дітям.

Поки не вирішено, чи приєднаються до Гаррі наступного місяця герцогиня Сассекська та їхні діти — принц Арчі та принцеса Лілібет. У липні, нагадаємо, вони вперше привезли дітей до Британії на зустріч із їхнім дідусем королем Чарльзом. Зустріч відбулася за зачиненими дверима у маєтку Гайгроув-гаус і жодних подробиць не розголошувалося.

Король Чарльз, Меган Маркл та принц Гаррі / © Associated Press

Король Чарльз, Меган Маркл та принц Гаррі / © Associated Press

79-річна королева Камілла також була присутня у маєтку Гайгроув у Глостерширі, коли батько та син зустрілися під час першої особистої зустрічі за чотири роки.

Також Меган поділилася у своєму Instagram фотографією принца Гаррі та їхніх дітей у саду Элторпа з букетами квітів. Передбачалося, що вони прямували, щоб покласти квіти до могили принцеси Діани.

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