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Надихнувся зустріччю з батьком: принц Гаррі планує частіше бувати у себе на батьківщині
Після возз’єднання з королем Чарльзом III минулого місяця його молодший син Гаррі планує відвідувати Велику Британію кожні кілька місяців протягом наступного року.
Таку інформацію розповсюджують наближені до королівської родини Британії джерела.
Йдеться про те, що 41-річний герцог Сассекський має намір повертатися до Великої Британії все частіше і частіше після свого візиту минулого місяця, який залишив його в піднесеному настрої, дуже щасливим і сповненим енергії.
Принц Гаррі повернеться у вересні приблизно на тиждень, коли він візьме участь у низці заходів, пов’язаних з Іграми Invictus, які відбудуться у Бірмінгемі наступного літа, і з благодійною організацією WellChild, яка надає підтримку тяжкохворим дітям.
Поки не вирішено, чи приєднаються до Гаррі наступного місяця герцогиня Сассекська та їхні діти — принц Арчі та принцеса Лілібет. У липні, нагадаємо, вони вперше привезли дітей до Британії на зустріч із їхнім дідусем королем Чарльзом. Зустріч відбулася за зачиненими дверима у маєтку Гайгроув-гаус і жодних подробиць не розголошувалося.
79-річна королева Камілла також була присутня у маєтку Гайгроув у Глостерширі, коли батько та син зустрілися під час першої особистої зустрічі за чотири роки.
Також Меган поділилася у своєму Instagram фотографією принца Гаррі та їхніх дітей у саду Элторпа з букетами квітів. Передбачалося, що вони прямували, щоб покласти квіти до могили принцеси Діани.