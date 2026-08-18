Акціонери Unex Bank планують інвестувати в Банк 250 млн грн

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Акціонери Unex Bank продовжують системно інвестувати у розвиток банку. До кінця 2026 року вони планують збільшити капітал на 250 млн грн. У результаті загальний обсяг вкладень акціонерів у Unex Bank із початку трансформації у 2021 році наблизиться до 1 млрд грн.

«Для нас інвестиції в банк — це інвестиції в Україну. Попри всі ризики, ми віримо в українську економіку й продовжуємо вкладати кошти в її розвиток», — коментує Іван Світек, акціонер та Голова правління Unex Bank.

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Упродовж 2025 року чеські акціонери Томаш Фіала та Іван Світек вклали в Unex Bank 327 млн грн. У результаті загальний обсяг інвестицій у банк із початку трансформації сягнув 739 млн грн.

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У 2026 році Національний банк України вже погодив збільшення статутного капіталу Unex Bank на 247 млн грн за рахунок раніше залучених коштів субординованого боргу та дозволив включити до регулятивного капіталу ще 200 млн грн субординованого боргу. Водночас акціонери продовжують підтримувати банк новими інвестиціями.

Зміцнення капіталу вже супроводжується швидким зростанням ключових показників бізнесу та посиленням позицій банку на ринку. За підсумками другого кварталу 2026 року чисті активи Unex Bank перевищили 6,5 млрд грн, збільшившись на 30% із початку року.

Одним із ключових драйверів розвитку залишається кредитування. Із початку року сукупний кредитний портфель Unex Bank зріс на 54% — до 2,5 млрд грн. Найвищі темпи зростання демонструє лізинговий напрям: в липні 2026 р. портфель сягнув 1 млрд грн. Роздрібний кредитний портфель зріс до 1,5 млрд грн.

Банк також посилює позиції в корпоративному сегменті. За підсумками першого півріччя портфель банківських гарантій досяг 831 млн грн. Нині Unex Bank обслуговує понад 1300 банківських гарантій, а обсяг їх продажів із початку року сягнув 1 млрд грн.

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Ще одним важливим фактором розвитку залишається довіра клієнтів. Обсяг коштів корпоративних клієнтів досяг 2,5 млрд грн, збільшившись із початку року на 32%, а кошти фізичних осіб — 2 млрд грн, продемонструвавши приріст на 22%. Така динаміка формує міцну ресурсну базу для подальшого розвитку кредитування.

Високі темпи зростання демонструє і казначейський портфель, який досяг 3,1 млрд грн.

Чистий процентний дохід із початку року становив майже 250 млн грн, збільшившись на 41% у річному вимірі. Операційний дохід перевищив 305 млн грн, а операційний прибуток збільшився більш ніж у чотири рази та досяг 46 млн грн.

Розвиток бізнесу супроводжується покращенням ринкових позицій банку. Станом на 1 червня 2026 року Unex Bank посів 35-те місце серед 59 українських банків за розміром чистих активів, піднявшись на чотири позиції з початку року та на п’ять — порівняно з аналогічною датою минулого року. Серед банків із приватним капіталом Unex Bank посів 18-те місце серед 38 установ.

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Особливо помітною є динаміка кредитного портфеля: за рік банк піднявся на сім позицій у рейтингу українських банків за його обсягом — це найкращий результат за темпами покращення позиції на ринку.

Протягом останнього року Unex Bank також увійшов до ТОП-15 найнадійніших банків України за версією рейтингового агентства «Стандарт-Рейтинг», другий рік поспіль був включений до рейтингу «25 провідних банків України» за версією Financial Club. У березні 2026 року рейтингове агентство «Стандарт-Рейтинг» підтвердило Unex Bank найвищий довгостроковий кредитний рейтинг uaAAA, короткостроковий рейтинг ua.K1 та рейтинг депозитів ua.1.

Одним із ключових принципів розвитку Unex Bank залишається відповідальне управління ризиками. Банк підтримує достатній запас капіталу та ліквідності, що дає змогу продовжувати роботу та масштабувати діяльність навіть в умовах воєнної невизначеності. Стратегія банку передбачає збалансоване зростання роздрібного та корпоративного бізнесу без концентрації на окремих сегментах.

П’ять років тому Unex Bank розпочав масштабну трансформацію, зробивши ставку на цифрові сервіси, партнерські рішення та відповідальне управління ризиками. Сьогодні банк продовжує реалізовувати цю стратегію, поєднуючи швидке масштабування бізнесу зі зміцненням капіталу, високою ліквідністю та системною підтримкою акціонерів.

«Ми будуємо банк, який поєднує сучасні технології та швидке ухвалення рішень. Саме тому продовжуємо інвестувати в інноваційні продукти: постійно вдосконалюємо мобільний застосунок, розвиваємо сервіс онлайн-кредитування та створюємо нові рішення для приватних клієнтів і бізнесу. Водночас підтримуємо підприємництво та відновлення економіки — зокрема, долучилися до міжнародної ініціативи WE Finance Code, розширюючи можливості для бізнесів, очолюваних жінками, та започаткували партнерську програму з Rayton для фінансування проєктів у сфері відновлюваної енергетики. Ми й надалі спрямовуватимемо ресурси в рішення, які допомагають нашим клієнтам розвиватися, а українській економіці — ставати сильнішою», — резюмував Іван Світек.

Довідково

Unex Bank — сучасний європейський банк, що працює в Україні з 1993 року. Після зміни власників у 2021 році банк розпочав новий етап розвитку як фінтех-стартап із банківською ліцензією. Акціонери: Томаш Фіала (75,01%) та Іван Світек (24,99%). Нині мережа банку налічує 18 відділень у 13 областях України.

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