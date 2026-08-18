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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
417
Час на прочитання
1 хв

Хачапурі з моцарелою та зеленню: простий рецепт

Приготуйте смачні сирні коржики на сніданок, обід, вечерю або просто на перекус.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
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Хачапурі з моцарелою та зеленню

Хачапурі з моцарелою та зеленню / © Credits

Готуються дуже швидко, без дріжджів, на сковорідці за 15 хвилин. Для тіста знадобляться прості продукти: борошно, кефір, сода та сіль, а для начинки — будь-який сир і зелень.

Інгредієнти:

  • пшеничне борошно — 530 — 550 г;

  • кефір 2,5% — 350 г;

  • харчова сода — 8 г;

  • сіль — 0,5 ч. л.

Для начинки:

  • сир «Моцарела» — 200 г;

  • сир «Сулугуні» — 100 г;

  • зелень (кріп, петрушка, зелена цибуля, листя шпинату);

  • вершкове масло — 50 г;

  • мелений чорний перець;

  • сіль.

Приготування:

  1. Зелень промийте, висушіть паперовим рушником і дрібно наріжте.

  2. Сир натріть на великій тертці.

  3. У мисці змішайте сир, зелень, м’яке вершкове масло, додайте мелений чорний перець, посоліть і перемішайте.

  4. У кефір додайте сіль, перемішайте.

  5. Поступово всипте просіяне борошно з содою та замісіть еластичне тісто, накрийте плівкою та залиште на 20–30 хвилин.

  6. Тісто розділіть на вісім рівних частин.

  7. Кожну частину розкачайте в коло, у середину викладіть сирну начинку, затисніть краї, переверніть швом донизу й акуратно розкачайте в коржик; таким чином приготуйте всі заготовки.

  8. Обсмажте хачапурі на сухій сковороді з обох боків до золотистого кольору.

Поради:

  • За бажанням гарячі хачапурі змастіть щедро вершковим маслом.

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