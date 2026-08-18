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Хачапурі з моцарелою та зеленню: простий рецепт
Приготуйте смачні сирні коржики на сніданок, обід, вечерю або просто на перекус.
Готуються дуже швидко, без дріжджів, на сковорідці за 15 хвилин. Для тіста знадобляться прості продукти: борошно, кефір, сода та сіль, а для начинки — будь-який сир і зелень.
Інгредієнти:
пшеничне борошно — 530 — 550 г;
кефір 2,5% — 350 г;
харчова сода — 8 г;
сіль — 0,5 ч. л.
Для начинки:
сир «Моцарела» — 200 г;
сир «Сулугуні» — 100 г;
зелень (кріп, петрушка, зелена цибуля, листя шпинату);
вершкове масло — 50 г;
мелений чорний перець;
сіль.
Приготування:
Зелень промийте, висушіть паперовим рушником і дрібно наріжте.
Сир натріть на великій тертці.
У мисці змішайте сир, зелень, м’яке вершкове масло, додайте мелений чорний перець, посоліть і перемішайте.
У кефір додайте сіль, перемішайте.
Поступово всипте просіяне борошно з содою та замісіть еластичне тісто, накрийте плівкою та залиште на 20–30 хвилин.
Тісто розділіть на вісім рівних частин.
Кожну частину розкачайте в коло, у середину викладіть сирну начинку, затисніть краї, переверніть швом донизу й акуратно розкачайте в коржик; таким чином приготуйте всі заготовки.
Обсмажте хачапурі на сухій сковороді з обох боків до золотистого кольору.
Поради:
За бажанням гарячі хачапурі змастіть щедро вершковим маслом.