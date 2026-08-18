Три знаки зодіаку, чиї слова сьогодні можуть набути магічної сили

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Сьогодні, 18 серпня, слова, вимовлені представниками всіх знаків зодіаку, набудуть особливої сили, але для трьох із них вони виявляться магічними.

Рак

Слова Раків часто втілюються в життя, і вони самі знають про цю свою здатність. Водночас вони вкрай рідко використовують свій дар у корисливих цілях — не варто робити цього й сьогодні. Навпаки, потрібно побажати комусь із оточення чогось максимально хорошого.

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Скорпіон

Скорпіони — як наймістичніший знак зодіакального кола — часто використовують свої магічні здібності у повсякденному житті. Але цього дня їхня сила зросте в рази, тому дуже важливо стежити як за своїми словами, так і за своїми думками, щоб нікому не нашкодити.

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Стрілець

Стрільці мають унікальну рису: їхні слова часто збуваються, тому не варто їх дратувати — це може мати серйозні наслідки. У цьому разі їхні висловлювання не будуть продиктовані емоціями, вони просто висловлять свою думку з того чи того приводу.

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