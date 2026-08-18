Астрологічний прогноз на 18 серпня

Роза вітрів / © Getty Images

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Що планувати? Який одяг і прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На яку частину тіла слід звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого категорично не можна робити? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: сьогодні — день, коли слова набувають особливої сили, тому краще не кидатися ними — усе, що буде сказано вголос, практично одразу ж стане реальністю.

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Символ дня: роза вітрів.

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Стихія дня: метал.

Щасливе число дня: 7.

Щасливий колір дня: бузковий, аметистовий, фіолетовий.

Щасливі камені дня: геліотроп, сапфір, бірюза.

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За яку частину тіла відповідає: легені.

Хвороби цього дня: хвороби, що почалися цього дня, виліковуються легко й швидко, головне — не давати їм розвинутися. Особливої уваги потребуватимуть горло та органи, що розташовані в грудній клітці, — насамперед легені.

Харчування дня: слід відмовитися від курячого м’яса, яєць та продуктів, що їх містять, замінивши все зазначене вище рослинною їжею — сьогодні вона принесе максимальну користь.

Стрижка дня: сьогодні не найкращий день для стрижки — вона може спричинити конфлікти з близькими та керівництвом.

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Дачні роботи дня: рослини потребують інтенсивного поливання та підживлення.

Магія та містика дня: можна виготовляти талісмани, що привертають матеріальний добробут.

Сни дня: сни цієї ночі часто виявляються пророчими — вони містять важливі для людини підказки щодо найрізноманітніших життєвих ситуацій.

Табу дня: за жодних обставин не можна брехати, навіть якщо здаватиметься, що ошуканство стане рятівним.

Цитата дня: «Світло у вікні може стати променем надії» (Джонні Депп).

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