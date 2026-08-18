Астрологический прогноз на 18 августа

Роза ветров / © Getty Images

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Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день, когда слова приобретают особую силу, поэтому ими лучше не бросаться: все, что будет произнесено вслух, практически сразу же станет реальностью.

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Символ дня: роза ветров.

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Стихия дня: Металл.

Счастливое число дня: 7.

Счастливый цвет дня: сиреневый, аметистовый, фиолетовый.

Счастливые камни дня: гелиотроп, сапфир, бирюза.

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За какую часть тела отвечает: легкие.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, излечиваются легко и быстро, главное, их не запускать. Особого внимания к себе потребует горло и органы, находящиеся в грудной клетке – прежде всего легкие.

Питание дня: нужно отказаться от куриного мяса, яиц и продуктов, которые их содержат, заменив все вышеназванное растительной пищей — сегодня она принесет максимум пользы.

Стрижка дня: неподходящий день для стрижки — она может привлечь конфликты с близкими и начальством.

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Дачные работы дня: растения нуждаются в интенсивном поливе и подкормке.

Магия и мистика дня: можно изготавливать талисманы, притягивающие материальное благополучие.

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими — они несут важные для человека подсказки относительно самых разных жизненных ситуаций.

Табу дня: не при каких условиях нельзя лгать, даже если будет казаться, что обман сыграет спасительную роль.

Цитата дня: «Свет в окне может стать лучом надежды» (Джонни Депп).

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