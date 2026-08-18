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Астрологический прогноз на 18 августа
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день, когда слова приобретают особую силу, поэтому ими лучше не бросаться: все, что будет произнесено вслух, практически сразу же станет реальностью.
Символ дня: роза ветров.
Стихия дня: Металл.
Счастливое число дня: 7.
Счастливый цвет дня: сиреневый, аметистовый, фиолетовый.
Счастливые камни дня: гелиотроп, сапфир, бирюза.
За какую часть тела отвечает: легкие.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, излечиваются легко и быстро, главное, их не запускать. Особого внимания к себе потребует горло и органы, находящиеся в грудной клетке – прежде всего легкие.
Питание дня: нужно отказаться от куриного мяса, яиц и продуктов, которые их содержат, заменив все вышеназванное растительной пищей — сегодня она принесет максимум пользы.
Стрижка дня: неподходящий день для стрижки — она может привлечь конфликты с близкими и начальством.
Дачные работы дня: растения нуждаются в интенсивном поливе и подкормке.
Магия и мистика дня: можно изготавливать талисманы, притягивающие материальное благополучие.
Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими — они несут важные для человека подсказки относительно самых разных жизненных ситуаций.
Табу дня: не при каких условиях нельзя лгать, даже если будет казаться, что обман сыграет спасительную роль.
Цитата дня: «Свет в окне может стать лучом надежды» (Джонни Депп).
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