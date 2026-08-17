У кобальтовій сукні-кейпі: вагітна Енн Гетевей зачарувала яскравим образом на заході Disney

Енн Гетевей / © Getty Images

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Енн Гетевей стала лауреаткою премії Disney Legends. Акторка вийшла на сцену під час заходу D23 в Анахаймі, штат Каліфорнія, де відзначили її внесок у спадщину компанії Disney.

Для урочистої появи вагітна третьою дитиною зірка обрала кобальтову плісовану сукню Celestial від бренду Aflalo. Вбрання мало вільний силует і довгу спідницю.

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Енн Гетевей / © Getty Images

Особливістю сукні стали широкі драповані рукави-кейпи, що спадали від плечей майже до підлоги. Крій у грецькому стилі делікатно обрамляв вагітний живіт акторки і надавав її образу королівської величі.

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Вбрання для Енн підібрала її стилістка Ерін Волш. Аутфіт зірка доповнила золотим браслетом з камінням й лаконічними каблучками. Довге каштанове волосся вона уклала м’якими хвилями, а макіяж зробила у природних рожево-бежевих відтінках.

Енн Гетевей / © Getty Images

Під час промови Гетевей назвала себе однією з найщасливіших людей у світі і подякувала за можливість займатися улюбленою справою. Вона додала, що найбільше щастя відчуває поруч із чоловіком Адамом Шульманом та їхніми дітьми.

Співпраця Гетевей із Disney розпочалася з ролі Мії Термополіс у фільмі «Щоденники принцеси» 2001 року. Пізніше вона повернулася до цієї ролі у сиквелі, а також зіграла Білу Королеву у стрічках «Аліса в Країні чудес» та «Аліса в Задзеркаллі».

Разом з Енн звання «Легенда Disney» цьогоріч отримали Двейн Джонсон, Лін-Мануель Міранда, брати Джонас, продюсер Джеррі Брукгаймер та інші діячі індустрії.

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Нагадаємо, Енн Гетевей на церемонії D23: The Ultimate Disney Fan Event з’явилася в ефектній червоній сукні від українського бренду J’amemme.

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