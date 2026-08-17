- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 65
- Час на прочитання
- 1 хв
У білих штанях і корсетному топі з пір’ям: телезірка привернула увагу на фестивалі у Лос-Анджелесі
Мойра Гіггінс з’явилася на заході в ефектному білосніжному вбранні зі скульптурним силуетом.
Ірландська телезірка Мойра Гіггінс відвідала презентацію FYC реалітішоу «Зрадники», яка відбулася у межах фестивалю Телевізійної академії у Лос-Анджелесі. Телезірка позувала на червоній доріжці, а потім взяла участь у дискусії на сцені.
Для події Мойра обрала білосніжний ансамбль. На ній був корсетний топ без бретельок, який мав декольте у формі серця, чашки на кісточках і вертикальні шви, які підкреслювали фігуру. Особливо ефектний вигляд мала скульптурна баска з об’ємними боковими деталями. Її край прикрашало довге біле пір’я з контрастними чорними кінчиками.
Корсет Гіггінс поєднала з класичними прямими штанями зі стрілками і білими гостроносими туфлями.
Телезірка відмовилася від масивних прикрас, залишивши лише каблучку і лаконічні сережки. Вона зробила рівне укладання з чубчиком-шторкою, макіяж з нюдово-коричневою помадою і нюдовий манікюр.
Нагадаємо, раніше Мойра Гіггінс потрапила під приціл папараці у червоній сукні з асиметричним верхом і драпуванням.