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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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65
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1 хв

У білих штанях і корсетному топі з пір’ям: телезірка привернула увагу на фестивалі у Лос-Анджелесі

Мойра Гіггінс з’явилася на заході в ефектному білосніжному вбранні зі скульптурним силуетом.

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Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Мойра Гіггінс

Мойра Гіггінс / © Associated Press

Ірландська телезірка Мойра Гіггінс відвідала презентацію FYC реалітішоу «Зрадники», яка відбулася у межах фестивалю Телевізійної академії у Лос-Анджелесі. Телезірка позувала на червоній доріжці, а потім взяла участь у дискусії на сцені.

Мойра Гіггінс / © Associated Press

Мойра Гіггінс / © Associated Press

Для події Мойра обрала білосніжний ансамбль. На ній був корсетний топ без бретельок, який мав декольте у формі серця, чашки на кісточках і вертикальні шви, які підкреслювали фігуру. Особливо ефектний вигляд мала скульптурна баска з об’ємними боковими деталями. Її край прикрашало довге біле пір’я з контрастними чорними кінчиками.

Мойра Гіггінс / © Associated Press

Мойра Гіггінс / © Associated Press

Корсет Гіггінс поєднала з класичними прямими штанями зі стрілками і білими гостроносими туфлями.

Мойра Гіггінс / © Associated Press

Мойра Гіггінс / © Associated Press

Телезірка відмовилася від масивних прикрас, залишивши лише каблучку і лаконічні сережки. Вона зробила рівне укладання з чубчиком-шторкою, макіяж з нюдово-коричневою помадою і нюдовий манікюр.

Нагадаємо, раніше Мойра Гіггінс потрапила під приціл папараці у червоній сукні з асиметричним верхом і драпуванням.

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