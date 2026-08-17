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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
23
Час на прочитання
1 хв

Це дивує: розкрито таємницю улюбленої тварини у принца Джорджа

У принца Джорджа є улюблена тварина, і ця тварина навряд чи асоціюється із середньостатистичним 13-річним підлітком.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Принц Джордж

Принц Джордж / © Instagram принца і принцеси Уельских

За словами його батька, принца Вільяма, юний принц любить змій.

Принц Уельський розповів про любов свого сина до зміїв під час візиту до Північної Ірландії разом із принцесою Кейт. Королівське подружжя відвідало контактний зоопарк у кампусі Маги Ольстерського університету, де Вільяму вдалося потримати змію в руках. Під час цієї зустрічі принц зізнався: «Джордж просто схиблений на зміях, він буде дуже засмучений, що пропустив це».

Принц Вільям і Принц Джордж / © Associated Press

Принц Вільям і Принц Джордж / © Associated Press

А принцеса Шарлотта, як відомо, любить павуків, що теж дуже велика рідкість, особливо для дівчаток, пише express.

2020 року Шарлотта з'явилася у відеоролику, опублікованому Кенсінгтонським палацом, разом зі своїми двома братами, принцом Джорджем та принцом Луї, які ставили серу Девіду Аттенборо запитання про своїх улюблених тварин. У зворушливому відеоролику юна Шарлотта розповідає, що їй подобаються павуки.

Принц Вільям і принцеса Шарлотта / © Instagram принца і принцеси Уельских

Принц Вільям і принцеса Шарлотта / © Instagram принца і принцеси Уельских

Члени королівської сім'ї традиційно люблять тварин, і покійна королева Єлизавета II мала особливу слабкість до своїх коргі, а також до коней.

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