Принцеса Діана / © Associated Press

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1996 року принцеса Діана прилетіла до міста Чикаго у США, де з’явилася на кількох заходах, зокрема відвідала Northwestern Memorial Hospital. Її гардероб під час цього туру майже повністю складався з речей авторства модельєра Джанні Версаче. Однією із суконь, які принцеса носила у поїздці, було вовняне міні без рукавів з чотирма накладними кишенями.

Принцеса доповнила сукню білим поясом із тієї ж колекції, прикрашеним фірмовою золотою застібкою у формі голови Медузи — знакового символу італійського модного дому. На плечі вона несла сумку Prada кольору шампанського із золотим ланцюжком та плетеною шкіряною ручкою.

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Принцеса Діана / © Getty Images

Серед її прикрас були золоті сережки-пусети з ґудзиками з перлами і кольє-чокер з перлів. Свій образ Діана завершила бежевими шкіряними туфлями Chanel із білим мисом.

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Цю сукню бренд презентував у колекції осінь-зима 1996 року, а на подіумі її показувала супермодель 90-х Наомі Кемпбелл. Однак образ Наомі був значно повсягденнішим за рахунок кардигану, який був зав’язаний на її бедрах та туфлях з квадратними підборами.

Наомі Кемпбелл / © Associated Press

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