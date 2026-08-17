Принцесса Диана / © Associated Press

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В 1996 году принцесса Диана прилетела в Чикаго (США), где посетила несколько мероприятий, в том числе побывала в Northwestern Memorial Hospital. Её гардероб во время этого тура почти полностью состоял из вещей, созданных модельером Джанни Версаче. Одним из платьев, которые принцесса носила во время поездки, было шерстяное мини-платье без рукавов с четырьмя накладными карманами.

Принцесса дополнила платье белым поясом из той же коллекции, украшенным фирменной золотой застежкой в форме головы Медузы — знакового символа итальянского модного дома. На плече она несла сумку Prada цвета шампанского с золотой цепочкой и плетеной кожаной ручкой.

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Принцесса Диана / © Getty Images

Среди её украшений были золотые серьги-пусеты с пуговицами с жемчужинами и колье-чокер из жемчуга. Свой образ Диана дополнила бежевыми кожаными туфлями Chanel с белым носком.

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Это платье бренд представил в коллекции осень-зима 1996 года, а на подиуме его демонстрировала супермодель 90-х Наоми Кэмпбелл. Однако образ Наоми был значительно более повседневным благодаря кардигану, завязанному на бедрах, и туфлям с квадратными каблуками.

Наоми Кэмпбелл / © Associated Press

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