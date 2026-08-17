Деми Мур показала фото со свадьбы своей младшей дочери Таллулы

Деми Мур и Таллула, фото: instagram.com/demimoore

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В своем Instagram 63-летняя актриса Деми Мур поделилась трогательными фотографиями со свадьбы своей младшей дочери Таллулы Уиллис, которая 8 августа вышла замуж за музыканта Джастина Эйси. Торжество прошло в семейном доме в Хейли, штат Айдахо, в кругу близких.

На снимках запечатлены атмосферные моменты свадебного дня и подготовка невесты к церемонии.

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«В жизни бывают моменты, которые кажутся почти нереальными — и наблюдать за тем, как моя Таллула становится невестой, окруженная такой любовью, было одним из них. Мое сердце переполнено воспоминаниями и благодарностью, когда я вижу, как ты вступаешь в эту прекрасную новую главу.

Таллула, видеть тебя такой сияющей и такой глубоко любимой наполнило мое сердце чувством, которое я буду хранить вечно. Пусть ваша совместная жизнь будет наполнена приключениями, смехом и любовью, которая с течением времени только крепнет. Я так сильно тебя люблю, мое сердце переполняется радостью!» — написала актриса.

В частности, Мур опубликовала кадры с примерки свадебного платья, на которых помогает Таллуле с фатой.

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Для свадьбы Таллула выбрала роскошное платье Balenciaga, созданное специально для нее креативным директором бренда Пьерпаоло Пиччоли. На его изготовление потребовалось 712 часов. Образ дополнили длинная фата и эффектный шлейф.

Сама Деми Мур также стала одной из самых эффектных гостей торжества. Для церемонии она выбрала платье Balenciaga, а позже переоделась в белое мини-платье. На свадьбе присутствовали и сестры невесты — Румер и Скаут Уиллис.

Деми Мур и Таллула, фото: instagram.com/demimoore

Деми Мур, фото: instagram.com/demimoore

Особенно трогательным моментом свадьбы стало присутствие отца невесты, Брюса Уиллиса. Для семьи это стало особенно важным моментом после того, как Уиллис практически перестал появляться на публике.

Отметим, Талула и Джастин познакомились после знакомства в интернете и обручились в декабре 2024 года. Свадебная церемония прошла спустя почти два года после начала их отношений.

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Ранее, напомним, три дочери Деми Мур — Румер, Скаут и Таллула — сходили вместе на обед.

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