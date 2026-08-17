- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Время на прочтение
- 1 мин
Это удивляет: раскрыта тайна любимого животного у принца Джорджа
У принца Джорджа есть любимое животное, и это животное вряд ли ассоциируется со среднестатистическим 13-летним подростком.
По словам его отца, принца Уильяма, юный принц любит змей.
Принц Уэльский рассказал о любви своего сына к змеям во время визита в Северную Ирландию вместе с принцессой Кейт. Королевская чета посетила контактный зоопарк в кампусе Маги Ольстерского университета, где Уильяму удалось подержать змею в руках. Во время этой встречи принц признался: «Джордж просто помешан на змеях, он будет очень расстроен, что пропустил это».
А принцесса Шарлотта, как известно, любит пауков, что тоже весьма большая редкость, особенно для девочек, пишет express.
В 2020 году Шарлотта появилась в видеоролике, опубликованном Кенсингтонским дворцом, вместе со своими двумя братьями, принцем Джорджем и принцем Луи, которые задавали сэру Дэвиду Аттенборо вопросы о своих любимых животных. В трогательном видеоролике юная Шарлотта рассказывает, что ей нравятся пауки.
Члены королевской семьи традиционно любят животных, и покойная королева Елизавета питала особую слабость к своим корги, а также к лошадям.