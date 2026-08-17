Это удивляет: раскрыта тайна любимого животного у принца Джорджа

Принц Джордж / © Instagram принца и принцессы Уэльских

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По словам его отца, принца Уильяма, юный принц любит змей.

Принц Уэльский рассказал о любви своего сына к змеям во время визита в Северную Ирландию вместе с принцессой Кейт. Королевская чета посетила контактный зоопарк в кампусе Маги Ольстерского университета, где Уильяму удалось подержать змею в руках. Во время этой встречи принц признался: «Джордж просто помешан на змеях, он будет очень расстроен, что пропустил это».

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Принц Уильям и принц Джордж / © Associated Press

А принцесса Шарлотта, как известно, любит пауков, что тоже весьма большая редкость, особенно для девочек, пишет express.

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В 2020 году Шарлотта появилась в видеоролике, опубликованном Кенсингтонским дворцом, вместе со своими двумя братьями, принцем Джорджем и принцем Луи, которые задавали сэру Дэвиду Аттенборо вопросы о своих любимых животных. В трогательном видеоролике юная Шарлотта рассказывает, что ей нравятся пауки.

Принц Уильям и принцесса Шарлотта / © Instagram принца и принцессы Уэльских

Члены королевской семьи традиционно любят животных, и покойная королева Елизавета питала особую слабость к своим корги, а также к лошадям.

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