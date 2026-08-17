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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Время на прочтение
1 мин

Это удивляет: раскрыта тайна любимого животного у принца Джорджа

У принца Джорджа есть любимое животное, и это животное вряд ли ассоциируется со среднестатистическим 13-летним подростком.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Принц Джордж

Принц Джордж / © Instagram принца и принцессы Уэльских

По словам его отца, принца Уильяма, юный принц любит змей.

Принц Уэльский рассказал о любви своего сына к змеям во время визита в Северную Ирландию вместе с принцессой Кейт. Королевская чета посетила контактный зоопарк в кампусе Маги Ольстерского университета, где Уильяму удалось подержать змею в руках. Во время этой встречи принц признался: «Джордж просто помешан на змеях, он будет очень расстроен, что пропустил это».

Принц Уильям и принц Джордж / © Associated Press

Принц Уильям и принц Джордж / © Associated Press

А принцесса Шарлотта, как известно, любит пауков, что тоже весьма большая редкость, особенно для девочек, пишет express.

В 2020 году Шарлотта появилась в видеоролике, опубликованном Кенсингтонским дворцом, вместе со своими двумя братьями, принцем Джорджем и принцем Луи, которые задавали сэру Дэвиду Аттенборо вопросы о своих любимых животных. В трогательном видеоролике юная Шарлотта рассказывает, что ей нравятся пауки.

Принц Уильям и принцесса Шарлотта / © Instagram принца и принцессы Уэльских

Принц Уильям и принцесса Шарлотта / © Instagram принца и принцессы Уэльских

Члены королевской семьи традиционно любят животных, и покойная королева Елизавета питала особую слабость к своим корги, а также к лошадям.

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