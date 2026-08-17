Многомиллионное состояние принцессы Анны: откуда у дочери королевы Елизаветы II такие богатства

Принцесса Анна / © Getty Images

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По некоторым оценкам состояние принцессы Анны составляет от 15 до 20 миллионов фунтов стерлингов, а ценная недвижимость и коллекция ювелирных украшений составляют существенную часть ее богатства.

Хотя принцесса Анна не имеет дохода, сравнимого с герцогствами Ланкастер или Корнуолл, как у короля Чарльза или принца Уильяма, недостатка в деньгах у нее нет. Значительную часть этой суммы составляют недвижимость и драгоценности, но есть один особенно важный актив: Гэткомб-Парк - огромное поместье, которое ее мать купила для нее в 1976 году и которое почти полвека спустя остается ее резиденцией и одним из самых ценных владений, пишет vanitatis.

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Гэткомб-Парк / © Getty Images

По данным издания королева Елизавета II приобрела это поместье в 1976 году для своей дочери и ее тогдашнего мужа, Марка Филлипса. Хотя официальная цена никогда не разглашалась, по различным оценкам, сумма сделки на тот момент составляла от 500 000 до 750 000 фунтов стерлингов. Однако его нынешняя стоимость значительно выше. Поместье оценивается примерно в шесть миллионов фунтов стерлингов, хотя некоторые оценки указывают на еще более высокие цифры.

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Оно занимает приблизительно 295 гектаров и включает в себя сельскохозяйственные угодья, лесные массивы и различные постройки , помимо главного особняка, который является памятником архитектуры II категории, то есть находится под охраной благодаря своей особой архитектурной или исторической значимости.

Гэткомб-Парк / © Getty Images

Гаткомб-Парк — это не просто резиденция принцессы. Единственная дочь королевы Елизаветы II всегда хотела, чтобы поместье приносило необходимый доход для ее содержания. Поэтому поместье функционирует как ферма и на протяжении десятилетий тесно связано с миром конного спорта — страстью, которую она разделяет со своей дочерью Зарой Тиндалл.

Также у принцессы Анны есть личная коллекция украшений. По данным экспертов она может достигать пяти миллионов евро, учитывая множество предметов, полученных принцессой в подарок на протяжении всей жизни.

Принцесса Анна / © Associated Press

Ко всему этому необходимо добавить активы, полученные принцессой Анной после смерти ее матери королевы Елизаветы II в сентябре 2022 года и после смерти ее отца принца Филиппа годом ранее. Завещания монарха и ее мужа остаются засекреченными, как это принято в британской королевской семье, поэтому невозможно точно узнать, какую сумму унаследовал каждый из их детей.

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