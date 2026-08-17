Хайден Панеттьери / © Associated Press

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Американская актриса Хайден Панеттьери, известная по сериалам «Герои» и «Нэшвилл», а также фильмам «Крик 4» и «Крик 6», умерла в возрасте 36 лет. Информацию подтвердил представитель актрисы. Причина смерти пока не раскрывается.

Об этом пишет АВС.

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Отец актрисы попросил не раскрывать подробности ее смерти, «пока семья переживает эту невероятную потерю».

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Панеттьери начала сниматься в кино в 1994 году в возрасте пяти лет. Одними из ее первых работ стали фильмы «Одна жизнь, чтобы жить» и «Дорожный свет». Широкую популярность Панеттьери принесла роль Клэр Беннет в сериале NBC «Герои», к актерскому составу которого она присоединилась в 2006 году. Актриса появилась в 73 эпизодах проекта.

Актриса открыто говорила о своей борьбе с алкогольной зависимостью и депрессией, в частности после рождения дочери в 2014 году. В мемуарах под названием «Это я: расплата» она написала о своем решении передать полную опеку над дочерью своему бывшему партнеру, украинскому боксеру Владимиру Кличко.

В последние годы жизни Панеттьери активно заботилась о своем ментальном здоровье, прошла курс реабилитации и вернулась к творческой деятельности.

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