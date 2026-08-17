Астрологический прогноз на 17 августа

Облака / © Associated Press

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Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день, когда нельзя игнорировать подсказки интуиции, она даст правильный ответ на любой вопрос — как деловой, так и личный.

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Символ дня: облака

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Стихия дня: Металл.

Счастливое число дня: 6.

Счастливый цвет дня: индиго, ультрамарин.

Счастливые камни дня: цитрин, гиацинт.

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За какую часть тела отвечает: бронхи, трахеи.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, протекают в легкой форме и довольно быстро заканчиваются выздоровлением, для которого чаще всего нужны не лекарства, а покой и свежий воздух.

Питание дня: нужно выбирать легкую — преимущественно растительную пищу, а также пить много воды и чая из трав.

Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться — считается, что она может снизить остроту зрения и сделать человека склонными к простудным заболеваниям.

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Дачные работы дня: можно собирать не только урожай, но и семена, которые будут посеяны в следующем году, главное – отказаться от активной работы с землей.

Магия и мистика дня: можно проводить ритуалы, использующие магическую силу трав — особенно действенными они окажутся для очищения атмосферы дома от негатива.

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают пророческими, но для того, чтобы они сбылись, нельзя никому рассказывать об их содержании.

Табу дня: нельзя ни с кем ссориться, конфликтовать и жаловаться на судьбу

Цитата дня: «Чтобы жить, надо двигаться» (Жан-Жак Руссо).

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