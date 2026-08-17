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Астрологический прогноз на 17 августа
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день, когда нельзя игнорировать подсказки интуиции, она даст правильный ответ на любой вопрос — как деловой, так и личный.
Символ дня: облака
Стихия дня: Металл.
Счастливое число дня: 6.
Счастливый цвет дня: индиго, ультрамарин.
Счастливые камни дня: цитрин, гиацинт.
За какую часть тела отвечает: бронхи, трахеи.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, протекают в легкой форме и довольно быстро заканчиваются выздоровлением, для которого чаще всего нужны не лекарства, а покой и свежий воздух.
Питание дня: нужно выбирать легкую — преимущественно растительную пищу, а также пить много воды и чая из трав.
Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться — считается, что она может снизить остроту зрения и сделать человека склонными к простудным заболеваниям.
Дачные работы дня: можно собирать не только урожай, но и семена, которые будут посеяны в следующем году, главное – отказаться от активной работы с землей.
Магия и мистика дня: можно проводить ритуалы, использующие магическую силу трав — особенно действенными они окажутся для очищения атмосферы дома от негатива.
Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают пророческими, но для того, чтобы они сбылись, нельзя никому рассказывать об их содержании.
Табу дня: нельзя ни с кем ссориться, конфликтовать и жаловаться на судьбу
Цитата дня: «Чтобы жить, надо двигаться» (Жан-Жак Руссо).
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