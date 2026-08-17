Астрологічний прогноз на 17 серпня

Хмари / © Associated Press

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Що планувати? Який одяг і прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На яку частину тіла слід звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого категорично не можна робити? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: сьогодні не варто ігнорувати підказки інтуїції, адже вона дасть правильну відповідь на будь-яке питання — як ділове, так і особисте.

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Символ дня: хмари

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Стихія дня: метал.

Щасливе число дня: 6.

Щасливий колір дня: індиго, ультрамарин.

Щасливі камені дня: цитрин, гіацинт.

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За яку частину тіла відповідає: бронхи, трахеї.

Хвороби цього дня: хвороби, що почалися цього дня, перебігають у легкій формі й досить швидко закінчуються одужанням, для якого найчастіше потрібні не ліки, а спокій і свіже повітря.

Харчування дня: слід обирати легку — переважно рослинну їжу, а також пити багато води та трав’яного чаю.

Стрижка дня: краще утриматися від стрижки — вважається, що вона може погіршити гостроту зору та зробити людину схильною до простудних захворювань.

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Дачні роботи дня: можна збирати не тільки врожай, а й насіння, яке буде висіяно наступного року; головне — утриматися від активної роботи з землею.

Магія та містика дня: можна проводити ритуали, що використовують магічну силу трав — вони виявляться особливо ефективними для очищення атмосфери в домі від негативу.

Сни дня: сни цієї ночі часто бувають пророчими, але щоб вони збулися, не можна нікому розповідати про їхній зміст.

Табу дня: не можна ні з ким сваритися, конфліктувати та скаржитися на долю

Цитата дня: «Щоб жити, треба рухатися» (Жан-Жак Руссо).

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