Экс-невеста Кличко Панеттьери объяснила, почему отказалась от опеки над дочерью и в каких отношениях с ней сейчас

Хайден Панеттьери и Владимир Кличко / © Associated Press

Экс-невеста украинского боксера Владимира Кличко — американская актриса Хайден Панеттьери — объяснила, почему отказалась от опеки над их дочерью и в каких отношениях находится с ней сейчас.

У бывших супругов есть общий ребенок. Девочку звучат Кая-Евдокия, и она живет вместе с отцом. Хайден Панеттьери подписала документы, что отказывается от опеки над ней в пользу Кличко. В интервью Us Weekly актриса называет этот день худшим в ее жизни. Артистка вспоминает, что не хотела этого делать и желала бороться. Однако в то же время знаменитость думала о дочери и ее состоянии, поэтому подписала документы.

Хайден Панеттьери добавляет, что понимает решение Владимира, поскольку он делал все для того, чтобы их дочери было лучше и безопаснее. Дело в том, что актриса тогда переживала не лучший период в жизни. Хайден Панеттьери боролась с наркотической и алкогольной зависимостями и страдала от послеродовой депрессии.

Владимир Кличко, Хайден Панеттьери и их дочь

«Это был настоящий кошмар наяву, и я чувствовала себя абсолютно беспомощной. Я ничего не могла с этим сделать. Значительная часть меня хотела бороться, но в конце концов я должна была думать о самом важном — как все это повлияет на мою дочь. Иногда ради детей приходится делать самые тяжелые вещи в мире. Вова — невероятный отец, и я знаю, что он делал то, что считал лучшим для нашей дочери. То, что мы жили на разных континентах, делало нашу ситуацию еще сложнее. Это был один из худших дней в моей жизни — и таким останется навсегда», — вспоминает артистка.

Хайден Панеттьери говорит, что сейчас находится в прекрасных отношениях с Владимиром Кличко. По словам актрисы, они близкие друзья, которых объединяет особая связь. Но самое главное — они замечательные родители для Каи-Евдокии, которые все делают для того, чтобы девочка росла в любви и чувствовала себя в безопасности.

Владимир Кличко с дочерью

«У меня прекрасные отношения с ними обоими. Я очень благодарна Вове. Мы очень близки и с тех пор, как познакомились, когда мне было 19, нас связывают глубокая дружба и особая связь. И видеть, что эта связь до сих пор существует, что мы можем вместе воспитывать дочь и показывать ей: даже если мы больше не вместе, это не значит, что здесь нет любви или что она не в безопасности», — говорит актриса.

Звезда Голливуда также отметила, что ее дочь просто невероятная, добрая, сильная духом и растет в окружении хороших людей. Актрису радует то, как девочка развивается и что у нее нет тех проблем, с которыми она сталкивалась в детстве.

«А моя дочь — это просто невероятный дар. Она будто не от мира сего: такая добрая, такая сильная духом, окруженная хорошими людьми. И для меня невероятно наблюдать, как она уверенно развивается в тех сферах, с которыми у меня самой были трудности в детстве», — подытожила артистка.

