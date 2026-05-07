Екснаречена Кличка Панеттьєрі пояснила, чому відмовилась від опіки над донькою та в яких стосунках із нею зараз

Гайден Панеттьєрі та Володимир Кличко / © Associated Press

Екснаречена українського боксера Володимира Кличка — американська акторка Гайден Панеттьєрі — пояснила, чому відмовилась від опіки над їхньою донькою та в яких стосунках перебуває з нею зараз.

У колишнього подружжя є спільна дитина. Дівчинку звучать Кая-Євдокія, і вона живе разом із батьком. Гайден Панеттьєрі підписала документи, що відмовляється від опіки над нею на користь Кличка. В інтерв’ю Us Weekly акторка називає цей день найгіршим в її житті. Артистка пригадує, що не хотіла цього робити та бажала боротися. Проте в той же час знаменитість думала про доньку та її стан, тож підписала документи.

Гайден Панеттьєрі додає, що розуміє рішення Володимира, оскільки він робив все для того, аби їхній доньці було краще та безпечніше. Річ у тім, що акторка тоді переживала не найкращий період у житті. Гайден Панеттьєрі боролась із наркотичною та алкогольною залежностями та страждала від післяпологової депресії.

«Це був справжній кошмар наяву, і я почувалася абсолютно безпорадною. Я нічого не могла з цим зробити. Значна частина мене хотіла боротися, але зрештою я мусила думати про найважливіше — як усе це вплине на мою доньку. Іноді заради дітей доводиться робити найважчі речі у світі. Вова — неймовірний батько, і я знаю, що він робив те, що вважав найкращим для нашої доньки. Те, що ми жили на різних континентах, робило нашу ситуацію ще складнішою. Це був один із найгірших днів у моєму житті — і таким залишиться назавжди», — пригадує артистка.

Гайден Панеттьєрі говорить, що зараз перебуває в чудових стосунках із Володимиром Кличком. За словами акторки, вони близькі друзі, яких об’єднує особливий зв’язок. Та найголовніше — вони чудові батьки для Каї-Євдокії, які все роблять для того, аби дівчинка росла в любові та почувалась у безпеці.

«У мене чудові стосунки з ними обома. Я дуже вдячна Вові. Ми дуже близькі й відтоді, як познайомилися, коли мені було 19, нас пов’язують глибока дружба та особливий зв’язок. І бачити, що цей зв’язок досі існує, що ми можемо разом виховувати доньку й показувати їй: навіть якщо ми більше не разом, це не означає, що тут немає любові чи що вона не в безпеці», — говорить акторка.

Зірка Голлівуду також наголосила, що її донечка просто неймовірна, добра, сильна духом та росте в оточенні хороших людей. Акторку тішить те, як дівчинка розвивається і що не має тих проблем, з якими вона стикалась у дитинстві.

«А моя донька — це просто неймовірний дар. Вона ніби не з цього світу: така добра, така сильна духом, оточена хорошими людьми. І для мене неймовірно спостерігати, як вона впевнено розвивається в тих сферах, із якими я сама мала труднощі в дитинстві», — підсумувала артистка.

