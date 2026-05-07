Шелк, хлопок, шерсть, бамбук или вискоза: какие ткани лучше всего подходят для чувствительной кожи

Люди с чувствительной кожей хотят знать, из чего сделана их одежда, чтобы делать покупки ответственнее и экологичнее, а также носить вещи, которые не раздражают кожу.

Итак, какая ткань лучше всего подходит для чувствительной кожи, рассказывает НеаІthІіnе.

Почему кожа чувствительна к определенным тканям

Раздражение кожи от тканей обычно возникает, когда ткань вызывает трение или раздражение текстуры, или когда она задерживает тепло.

Иногда это связано со стиральным порошком или используемым смягчителем ткани. В последнем случае используйте негипоаллергенное моющее средство без ароматизаторов.

Но, скорее всего, раздражение вызывает сама ткань (или химические вещества, которыми она обработана). Некоторая одежда (даже детская) обрабатывается формальдегидом, известным канцерогеном, чтобы предотвратить образование складок.

Даже «экологичные» ткани могут обрабатываться такими химическими веществами.

Стирайте перед тем, как носить

Некоторые люди испытывают раздражение после ношения новой одежды, если они ее еще не стирали.

Учитывая грязь и пыль от хранения и многочисленные химические вещества, используемые при производстве текстиля, безусловно, не помешает постирать новую одежду перед тем, как ее носить. Особенно, если вы знаете, что у вас чувствительная кожа.

А еще есть слишком раздражающие грубые швы, застежки, поцарапанные этикетки или распущенные нитки.

Также возможно иметь аллергию на полиэстер, например.

Если у вас есть заболевание кожи, такое как экзема или псориаз, вы, вероятно, знаете, что определенные текстуры просто неприемлемы.

Многие люди с экземой считают, что шерсть и синтетические материалы, такие как полиэстер и нейлон, вызывают перегрев, потливость, натирание и раздражение.

Натуральные ткани

Натуральные ткани, за исключением шерсти, обычно лучше всего подходят для чувствительной кожи. Эти ткани изготовлены из волокон, которые обычно уменьшают трение и перегрев — распространенные причины раздражения кожи. Ткани растительного происхождения также имеют естественные антистатические свойства.

Одежда из органического хлопка — это идеальный выбор для людей с чувствительной кожей.

Из растений изготавливают:

Хлопок: Хлопок, полученный из хлопковых растений, используется для изготовления широкого спектра дышащей одежды и нижнего белья, от вашей повседневной футболки до джинсовой ткани, полотна, полотенец и постельного белья.

Лен: Изготовленный из экологически чистых растений льна, он используется для изготовления льна, легкой, прочной и охлаждающей ткани. Он прочнее хлопка и гипоаллергенен.

Конопля: Изготовленная из длинных стеблевых волокон растения Cannabis sativa, ткань из конопли является прочной, воздухопроницаемой, антимикробной и влагоотводящей. Ее часто смешивают с другими волокнами, чтобы сделать ее менее жесткой, хотя она смягчается с каждой стиркой.

С участием животных изготавливают:

Шелк: Шелкопряды выделяют тонкие нити для создания своих коконов, и именно эти нити затем ткут в очень мягкую и гладкую ткань, которая называется шелком.

Шерсть: Овечья шерсть является отличным изолятором даже во влажном состоянии, является антибактериальной, естественным образом отводит влагу и отлично подходит для зимних свитеров, шапок и туристических носков. Но она может чесаться у людей с чувствительной кожей. Тонкая мериносовая шерсть намного мягче и может быть переносимой большим количеством людей.

Кашемир: Изготовленный из мягкого пухового подшерстка кашемирских и пашминских коз в Центральной Азии, это чрезвычайно мягкий, гладкий (не чешется), легкий и очень теплый материал. Он, что неудивительно, более дорогой.

А как насчет бамбуковой ткани

Распространенным заблуждением является то, что бамбуковая одежда и простыни полностью натуральные; они почти всегда полусинтетические. Его изготавливают путем растворения целлюлозы растения бамбука в химических веществах для создания волоконных нитей.

В результате получается мягкая, дышащая ткань, которая называется бамбуковой вискозой, но она химически обработана.

Несмотря на процесс производства, ее часто рекомендуют людям с чувствительной кожей или дерматитом из-за ее воздухопроницаемости, мягкости, влагопоглощения и быстросохнущих свойств.

Синтетические ткани

Синтетические ткани изготавливаются из искусственных волокон, обычно полученных из химических веществ на основе нефти (ископаемого топлива). По сути, они изготовлены из пластика и не являются биоразлагаемыми.

Многие из них прочные, быстро сохнут, просты в уходе и имеют низкую стоимость. Но некоторые из них также могут вызывать трение, задерживать тепло и быть менее воздухопроницаемыми, что не подходит для чувствительной кожи.

Некоторые синтетические волокна, такие как полипропилен, который популярен в сфере активного отдыха и физических упражнений, такая одежда может удерживать запахи из-за накопления бактерий.

К распространенным синтетическим волокнам относятся:

полиэстер

нейлон

вискоза

акрил

спандекс (лайкра или эластан)

полипропилен

флис

бархат

Имейте в виду, что большинство одежды является смесью определенных веществ. Одежда, которая состоит как минимум на 50% из хлопка, намного лучше ощущается на моей коже. 100% хлопок также может быть хорош, но помните, что чем больше хлопка в ней, тем больше шансов, что она сядет.

Что учесть, если у вас есть заболевания кожи

Людям, живущим с экземой или псориазом, следует учесть, насколько хорошо одежда выдерживает остатки кремов и мазей и частую стирку.

Хлопок часто является самой рекомендуемой тканью для людей с экземой, поскольку он мягкий, прохладный, хорошо впитывает пот, легко стирается и позволяет коже дышать.

Шелк также является хорошим регулятором температуры тела, он мягкий и воздухопроницаемый.

Стоит ли покупать одежду из органического хлопка

Сертифицированный органический хлопок является более экологичным и устойчивым, чем обычный хлопок, поскольку он не содержит пестицидов, гербицидов, удобрений и генетически модифицированных культур.

Из-за этого он также может быть более нежным для кожи, но может стоить дороже, чем обычный хлопок, поэтому делайте то, что лучше всего соответствует вашему бюджету.

А как насчет переработанного хлопка

Переработанный хлопок прекрасно подходит для окружающей среды, но процесс измельчения сокращает волокна, делая его немного слабее и менее мягким. Обычно его смешивают с другими волокнами для увеличения прочности и часто используют в джинсовой ткани, обивке и домашнем текстиле.

Какие ткани лучше всего пропускают воздух

Хлопок, лен, шелк или бамбук будут лучше всего пропускать воздух, это лучшие ткани для одежды и постельного белья.

Каких тканей следует избегать, если у вас сенсорная чувствительность

Тем, кто имеет сенсорную чувствительность, лучше избегать грубых или жестких материалов, таких как определенные виды денима, вельвет, тюль и шерсть. Также избегайте грубых или неровных подолов, тяжелых синтетических смесей, украшений, таких как блестки, кружево или блестки, и сильно обработанных тканей.

Бирки — еще одна причина раздражения, поэтому покупайте одежду без бирок или ту, с которой легко снять бирки и этикетки.

Как только вы узнаете, какие ткани подходят для чувствительной кожи, вы можете обратить внимание на этикетки одежды и решить, на какие предметы одежды вы на самом деле хотите потратить свои деньги.

Одежда, которая касается нашей кожи, в конце концов, достаточно индивидуальна. Поэтому проведите исследование, протестируйте определенные смеси и обратите внимание на то, какие из них нравится вашей коже. Не стесняйтесь обращаться к дерматологу, чтобы обсудить лучшую ткань для любых конкретных проблем с кожей, которые у вас могут быть.

