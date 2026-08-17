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Как приготовить хек, жаренный в луковом кляре
Чтобы из хека приготовить вкусное, сочное блюдо, обжарьте его в луковом кляре, который совсем не ощущается в готовом блюде.
Кляр на основе лука и сметаны, равномерно покроет кусочки филе, не стекает во время обжаривания и образует золотистую корочку. Подайте с овощами, рисом или картофельным пюре.
Ингредиенты
- филе хека
- 500 г
- лук репчатый
- 2 шт.
- яйца куриные
- 3 шт.
- сметана
- 2 ст. л.
- мука пшеничная
- 3-4 ст. л.
- специи для рыбы
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- перец черный молотый
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- соль
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- растительное масло
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Замороженное филе рыбы полностью разморозьте, обсушите бумажным полотенцем и нарежьте на порционные кусочки.
Посолите, добавьте перец черный молотый, специи для рыбы и оставьте мариноваться на 10-15 минут.
Лук очистите, нарежьте на произвольные кусочки, отправьте в чашу блендера и пробейте до состояния кашицы, затем выложите в миску, добавьте яйца, сметану, перец черный молотый, соль, частями всыпьте муку и перемешайте венчиком (кляр должен быть, как густая сметана).
Каждый кусочек хека окуните со всех сторон в луковый кляр и обжарьте на разогретой сковороде с растительным маслом, на среднем огне, с двух сторон до золотистой корочки.
Советы:
Если у вас нет блендера, лук можно натереть на мелкую терку.