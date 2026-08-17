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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
59
Время на прочтение
1 мин

Как приготовить хек, жаренный в луковом кляре

Чтобы из хека приготовить вкусное, сочное блюдо, обжарьте его в луковом кляре, который совсем не ощущается в готовом блюде.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
40 минут
Пищевая ценность на 100 г
160 ккал
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Хек жареный в луковом кляре

Хек, жаренный в луковом кляре / © Credits

Кляр на основе лука и сметаны, равномерно покроет кусочки филе, не стекает во время обжаривания и образует золотистую корочку. Подайте с овощами, рисом или картофельным пюре.

Ингредиенты

филе хека
500 г
лук репчатый
2 шт.
яйца куриные
3 шт.
сметана
2 ст. л.
мука пшеничная
3-4 ст. л.
специи для рыбы
перец черный молотый
соль
растительное масло

  1. Замороженное филе рыбы полностью разморозьте, обсушите бумажным полотенцем и нарежьте на порционные кусочки.

  2. Посолите, добавьте перец черный молотый, специи для рыбы и оставьте мариноваться на 10-15 минут.

  3. Лук очистите, нарежьте на произвольные кусочки, отправьте в чашу блендера и пробейте до состояния кашицы, затем выложите в миску, добавьте яйца, сметану, перец черный молотый, соль, частями всыпьте муку и перемешайте венчиком (кляр должен быть, как густая сметана).

  4. Каждый кусочек хека окуните со всех сторон в луковый кляр и обжарьте на разогретой сковороде с растительным маслом, на среднем огне, с двух сторон до золотистой корочки.

Советы:

  • Если у вас нет блендера, лук можно натереть на мелкую терку.

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