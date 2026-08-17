Как приготовить хек, жаренный в луковом кляре

Кляр на основе лука и сметаны, равномерно покроет кусочки филе, не стекает во время обжаривания и образует золотистую корочку. Подайте с овощами, рисом или картофельным пюре.

Замороженное филе рыбы полностью разморозьте, обсушите бумажным полотенцем и нарежьте на порционные кусочки.

Посолите, добавьте перец черный молотый, специи для рыбы и оставьте мариноваться на 10-15 минут.

Лук очистите, нарежьте на произвольные кусочки, отправьте в чашу блендера и пробейте до состояния кашицы, затем выложите в миску, добавьте яйца, сметану, перец черный молотый, соль, частями всыпьте муку и перемешайте венчиком (кляр должен быть, как густая сметана).