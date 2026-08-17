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Як приготувати хек, смажений у цибулевому клярі
Щоб приготувати з хека смачну, соковиту страву, обсмажте його в цибулевому клярі, який у готовій страві зовсім не відчувається.
Кляр на основі цибулі та сметани рівномірно покриє шматочки філе, не стікає під час обсмажування та утворює золотисту скоринку. Подавайте з овочами, рисом або картопляним пюре.
Інгредієнти
- філе хека
- 500 г
- цибуля ріпчаста
- 2 шт.
- курячі яйця
- 3 шт.
- сметана
- 2 ст. л.
- пшеничне борошно
- 3–4 ст. л.
- спеції для риби
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- мелений чорний перець
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- сіль
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- олія
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Повністю розморозьте заморожене філе риби, просушіть його паперовим рушником і наріжте на порційні шматочки.
Посоліть, додайте мелений чорний перець, спеції для риби та залиште маринуватися на 10–15 хвилин.
Цибулю очистьте, наріжте на довільні шматочки, покладіть у чашу блендера та подрібніть до стану кашки, потім викладіть у миску, додайте яйця, сметану, мелений чорний перець, сіль, частинами всипте борошно і перемішайте вінчиком (кляр має бути, як густа сметана).
Кожен шматочок хека занурте з усіх боків у цибулевий кляр і обсмажте на розігрітій сковороді з олією на середньому вогні з обох боків до утворення золотистої скоринки.
Поради:
Якщо у вас немає блендера, цибулю можна натерти на дрібній тертці.