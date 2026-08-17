Як приготувати хек, смажений у цибулевому клярі

Кляр на основі цибулі та сметани рівномірно покриє шматочки філе, не стікає під час обсмажування та утворює золотисту скоринку. Подавайте з овочами, рисом або картопляним пюре.

Повністю розморозьте заморожене філе риби, просушіть його паперовим рушником і наріжте на порційні шматочки.

Посоліть, додайте мелений чорний перець, спеції для риби та залиште маринуватися на 10–15 хвилин.

Цибулю очистьте, наріжте на довільні шматочки, покладіть у чашу блендера та подрібніть до стану кашки, потім викладіть у миску, додайте яйця, сметану, мелений чорний перець, сіль, частинами всипте борошно і перемішайте вінчиком (кляр має бути, як густа сметана).