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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
78
Час на прочитання
1 хв

Як приготувати хек, смажений у цибулевому клярі

Щоб приготувати з хека смачну, соковиту страву, обсмажте його в цибулевому клярі, який у готовій страві зовсім не відчувається.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
40 хвилин
Харчова цінність на 100 г
160 ккал
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Смажений хек у цибулевому клярі

Смажений хек у цибулевому клярі / © Credits

Кляр на основі цибулі та сметани рівномірно покриє шматочки філе, не стікає під час обсмажування та утворює золотисту скоринку. Подавайте з овочами, рисом або картопляним пюре.

Інгредієнти

філе хека
500 г
цибуля ріпчаста
2 шт.
курячі яйця
3 шт.
сметана
2 ст. л.
пшеничне борошно
3–4 ст. л.
спеції для риби
мелений чорний перець
сіль
олія

  1. Повністю розморозьте заморожене філе риби, просушіть його паперовим рушником і наріжте на порційні шматочки.

  2. Посоліть, додайте мелений чорний перець, спеції для риби та залиште маринуватися на 10–15 хвилин.

  3. Цибулю очистьте, наріжте на довільні шматочки, покладіть у чашу блендера та подрібніть до стану кашки, потім викладіть у миску, додайте яйця, сметану, мелений чорний перець, сіль, частинами всипте борошно і перемішайте вінчиком (кляр має бути, як густа сметана).

  4. Кожен шматочок хека занурте з усіх боків у цибулевий кляр і обсмажте на розігрітій сковороді з олією на середньому вогні з обох боків до утворення золотистої скоринки.

Поради:

  • Якщо у вас немає блендера, цибулю можна натерти на дрібній тертці.

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