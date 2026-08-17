Три знаки зодіаку, які сьогодні можуть почуватися провидцями

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У цей час також загострюється інтуїція, яка може дати відповідь на важливе життєве питання.

Сьогодні, 17 серпня, всі знаки зодіаку зможуть зазирнути в майбутнє, але три з них почуватимуться справжніми провидцями.

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Близнята

Близнята, які від природи наділені потужною інтуїцією, цього разу перевершать самих себе — від них не приховається жодна — навіть найдрібніша — деталь, яку вони помітять і правильно розтлумачать: нинішні передбачення, в основному, стосуватимуться людей з оточення — точніше, друзів.

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Лев

Леви, які не дуже вірять у те, що інтуїція може допомогти їм у вирішенні важливих життєвих питань, зрозуміють, що помиляються. Внутрішній голос допоможе їм не тільки визначити проблему, а й, хоча б у загальних рисах, намітити шляхи виходу з ситуації, що склалася.

Терези

Терезам у жодному разі не можна ігнорувати інтуїцію, а заразом і знаки, які надсилатиме їм Всесвіт. Якщо вони ставитимуться до них уважно, то найближче майбутнє постане перед ними настільки чітко, ніби вони побачать яскраву «картинку» у телевізорі.

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