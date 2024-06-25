Затишний будинок: який вигляд має маєток Геткомб-парк, де отримала струс мозку принцеса Анна

Днями стало відомо, що королівська принцеса Анна зазнала травми катаючись на коні у своєму маєтку в Глостерширі.

Повідомлялося, що сестра короля Чарльза III була поранена конем і терміново відправлена ​​до лікарні, де їй діагностували струс мозку та легкі травми голови. Інцидент стався у її маєтку у Геткомб-парку, у Глостерширі, коли принцеса вирушила на прогулянку.

Принцеса Анна / Фото: Getty Images

Сьогодні принцеса все ще перебуває у лікарні Саутмід у Брістолі з легкими травмами голови та струсом мозку, де їй провели необхідні обстеження та призначили лікування.

Очікується, що пізніше вона повернеться до свого маєтку, де одужуватиме в оточенні її сім'ї. Ми знайшли кілька красивих фотографій принцеси, щоб показати вам, який вигляд має той самий маєток Геткомб-парк, заміський будинок королівської принцеси.

Маєток Геткомб-парк / Фото: Getty Images

Як писав раніше Daily Mail, принцеса Анна не може згадати, що ж насправді сталося в той момент, коли вона каталася верхи. Зазначимо, що принцеса досвідчена наїзниця.

Маєток Геткомб-парк / Фото: Getty Images

Усі найближчі заходи за участю королівської принцеси скасовано до її повного одужання.

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