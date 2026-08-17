Герцогиня Софи в скромном, но элегантном луке посетила мероприятие в Эдинбурге

Герцогиня Эдинбургская Софи / © Getty Images

Реклама

Ее Высочество встретилась с сотрудниками и клиентами во время визита в организацию Capability Scotland в Эдинбурге.

На мероприятие Софи приехала в шелковой блузке синего цвета от Penelope Chilvers, дополнив ее юбкой, бриллиантовыми серьгами Adore Jewels, браслетом от Asprey London с одним дубовым листом из 18-каратного желтого золота с бриллиантами, стоимостью 3500 фунтов стерлингов. На пальце у Софи было кольцо Giulia Barela Jewelry за 168 долларов.

Реклама

Герцогиня Эдинбургская Софи / © Getty Images

Короткие белокурые волосы герцогиня собрала в короткий хвост, а ее образ в целом был весьма сдержанным.

Реклама

Герцогиня Эдинбургская Софи / © Getty Images

Ранее Софи вместе с мужем принцем Эдвардом посещала спортивное мероприятие в Бирмингеме, где появилась в платье-рубашке небесно-голубого цвета от Lexy London и обута в эспадрильи от Penelope Chilvers.

Герцогиня Эдинбургская Софи и принц Эдвард / © Getty Images

Новости партнеров