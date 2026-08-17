- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 63
- Время на прочтение
- 2 мин
Четверть века отдал энергетике: вражеский дрон в Сумах унес жизни диспетчера "Укрэнерго"
Во время поездки в магазин гражданский автомобиль стал мишенью для российского FPV-дрона.
В Сумах в результате атаки вражеского FPV-дрона погиб старший диспетчер Сумской группы оперативного управления НЭК «Укрэнерго» Николай Миронов. Более 25 лет своей жизни он посвятил энергетической отрасли, оставаясь на рабочем месте в прифронтовом регионе, несмотря на постоянные обстрелы.
Об этом сообщили в пресс-службе «Укрэнерго».
Миронов погиб в выходные, а его жена оказалась в больнице.
«Наш коллега просто приехал в магазин, где обычный гражданский автомобиль был атакован российским FPV-дроном. К сожалению, Николай получил очень тяжелые ранения и погиб. Его жена сейчас в больнице», — говорится в заявлении компании.
Миронов посвятил работе в энергетической сфере более 25 лет. За последние годы, несмотря на постоянные обстрелы энергетических объектов в прифронтовом регионе, он не оставил профессию.
В «Укрэнерго» рассказали, что коллеги будут помнить Николая Владимировича как порядочного, доброго и принципиального человека, а также высокопрофессионального специалиста, к которому всегда можно было обратиться за советом или поддержкой. Его ценили за значительный опыт, ответственность и человечность.
«Выражаем искренние соболезнования семье и друзьям погибшего. И еще раз призываем мир к сплоченному противодействию российской агрессии, которая в своей жестокости уже перешла любые границы», — отметили в «Укрэнерго».
Напомним, в ночь на 17 августа российские дроны массированно атаковали Сумы, нанеся удар по четырем локациям. В результате попадания в дом погибли супруги — 75-летний мужчина и 72-летняя женщина. Ударами также уничтожены и повреждены жилые дома, склады, гаражи и транспортные средства.