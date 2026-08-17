Ужин с семьей закончился трагедией: мужчина съел одно блюдо и упал в кому

Джо Белджио / © GoFundMe

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Обычный семейный ужин в одном из Чикагских ресторанов обернулся тяжелой трагедией для 44-летнего ветерана морской пехоты, который после потребления морепродуктов оказался в коме и потерял дееспособность.

Об этом сообщает Lad Bible.

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По данным материалов дела, в июне 2025 года Джо Белджио посетил бар и стейк-хаус Gibson’s в Оук-Бруке вместе с невестой Мелани Стейер и их дочерью. После употребления сырых устриц мужчина тяжело заболел. По выводам врачей, патогены попали в организм мужчины именно из этого блюда.

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Адвокат Скотт О’Салливан отметил, что 3 июля в Белджио произошла тяжелая остановка сердца. Человек провел восемь минут без кислорода до момента реанимации. Из-за аноксичной травмы головного мозга он несколько месяцев находился в коме, получил необратимые повреждения мозга и требует круглосуточного ухода.

Пострадавший является бывшим морским пехотинцем и пожарным, проходившим службу в Ираке. Вместе с невестой они воспитывают семимесячную дочь Кармелу.

«Джо всегда был человеком, преданным служению — бывшим морским пехотинцем и пожарным, посвятившим свою жизнь защите других и служению своей стране», — отметили члены семьи в обращении на платформе GoFundMe.

Джо Белджио с семьей / © GoFundMe

В феврале мужчина находился на реабилитации в клинике в Чикаго. На его лечение семья уже собрала более 92 тысяч долларов из нужных 150 тысяч.

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«Быть ее отцом доставляет ему огромную радость, и теперь ему нужна наша коллективная поддержка, чтобы обеспечить светлое будущее для нее и его семьи», — добавляют родные.

В ресторанной группе Gibsons отвергают обвинения и утверждают, что соблюдают строгие нормы безопасности пищевых продуктов, а других случаев отравлений зафиксировано не было.

Джо Белджио / © GoFundMe

«Последствия сердечной болезни г-на Белджио трагичны. Мы отдаем себе отчет в серьезности того, с чем он сталкивается, и желаем ему полного выздоровления», — говорится в официальном заявлении заведения.

В ресторане заверили, что по результатам внутреннего расследования нет никаких доказательств причастности заведения к болезни гостя, и убеждены, что судебный процесс подтвердит этот вывод.

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Напомним, бывший полицейский служил в Интернациональном легионе в Украине. Официального доказательства его погибели нет. Посольство Мексики в Украине посоветовало родственникам просто ждать.

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