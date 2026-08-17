Поле битвы со спасением Англии: ученые нашли место, где англосаксы уничтожили армию викингов (фото)

Викинг / Иллюстративное фото / © pexels.com

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Исследователи уверены, что нашли легендарное поле битвы при Кините 878 года, где англосаксы разгромили армию викингов. На этом месте также расположен курган, где мог быть похоронен грозный предводитель Убба Рагнарссон.

Об этом пишет Daily Mail.

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По мнению исследователей, Замковая гора (Castle Hill) — бывшее городище железного века неподалеку от Бифорда на севере британского графства Девон — соответствует описаниям легендарной битвы при Кините, состоявшейся в 878 году.

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Столкновение произошло в решающий для английской истории период. Тогда Вессекс, которым правил король Альфред Великий, находился под угрозой захвата викингами. По одним свидетельствам, в битве погибли более 800 северных воинов. Англосаксы одержали победу, хотя другой источник называет гораздо большую цифру — около 1200 погибших.

На Замковой горе расположен большой курган. Исследователи предполагают, что он может быть связан с погребением праха известного главаря викингов Уббы Рагнарссона.

«Люди веками искали место битвы в Девоне, но Замковая гора имеет самые убедительные аргументы и наконец-то может разгадать эту давнюю загадку. Захватывает то, что этот печально известный викинг Убба, вероятно, нашел свой конец в этом тихом уголке Девона. То, что сейчас является очень отдаленной и сельской частью Британии, когда-то было центром событий битвы, которая имела огромные последствия для будущего острова», — рассказал автор книги, посвященной этим открытиям, историк Пол Харпер.

Сьемка с дрона на Замковую гору, где англосаксонские войска могли разгромить армию викингов в 878 году

В его книге приведены результаты исследования Ника Арнольда, который после анализа исторических документов, карт и остатков древних укреплений Девона и Дартмура назвал Замковую гору вероятным местом легендарной битвы.

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По мнению исследователя, эта местность хорошо согласуется с описаниями биографа Альфреда Великого Ассера. Тот писал, что битва произошла в Девоне, неподалеку не было источника воды, а с восточной стороны позиция оставалась самой уязвимой.

Это место чрезвычайно точно соответствует описанию поля битвы при Кините в 878 году

Более поздний хронист Джеффри Геймар называл это место «Пенвуд» — словом, которое можно трактовать как мыс у лесов. Замковая гора соответствует этим характеристикам: на ней сохранились древние земляные и каменные укрепления, тогда как очевидного источника воды внутри городища нет.

Еще одним важным аргументом является давняя дорога, которая, вероятно, проходила недалеко от городища и соединяла Биддефорд с Эксетером. Ее маршрут в значительной степени соответствует современной трассе A3124. Для средневековых армий такие пути были чрезвычайно важны, поскольку обеспечивали передвижение войск по региону.

«Это исследование продемонстрировало, что Замковая гора — единственное место в Девоне, которое соответствует описанию мысового укрепления со сравнительно слабыми оборонительными сооружениями, защищенного по всем направлениям, кроме восточного», — сказал Арнольд.

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Впрочем, самой загадочной находкой недалеко от городища является большой курган. Его диаметр составляет около 39 футов (12 м), а высота превышает 8 футов (2,5 м). На картах XIX века постройка обозначена как «тумулус». Геофизические исследования показали, что внутри кургана есть скопление камней, расположенных на вершине скалистого выступления.

Специалисты предполагают, что именно здесь мог быть похоронен Убба — легендарный вожак викингов, по преданию, погибший в битве при Кините. Более поздние средневековые источники утверждают, что после гибели Уббы его уцелевшие соратники похоронили вожака под огромным курганом, назвав его «Уббелау», то есть курганом Уббы.

Убба считался сыном Рагнара Лодброка — полулегендарного викинга, смерть которого в змеиной яме стала одним из сюжетов популярного сериала «Викинги».

Несмотря на то, что Рагнара в основном считают легендарной фигурой, Убба и его братья — в частности Ивар Бескостный и Гальфдан — упоминаются историческими источниками как главари Великой языческой армии, вторгшейся в Англию в 865 году. К 878 году викинги уже установили контроль над значительной частью страны. В это время их силы встретились с армией, сохранявшей верность Вессексу, в битве при Кините.

По версии исследователей, викинги могли продвинуться по реке Тау, а оттуда двинуться в королевские имения близ Бишопс-Тотона. Однако там их встретило войско Девона под командованием Одды — главного представителя королевской власти в регионе. Считается, что англосаксы совершили внезапную атаку на лагерь викингов на рассвете. В результате погибли сотни северных воинов, а нападавшие захватили знаменитый боевой флаг с изображением ворона.

Через несколько недель Альфред Великий вышел из тайника в болотах Сомерсета. Впоследствии он разгромил викингов в битве при Эдингтоне.

Эта победа позволила сохранить независимость англосаксонских земель и явилась одним из ключевых этапов формирования Англии.

Результаты исследования опубликованы в книге Харпера «Сыновья Рагнара» (Sons of Ragnar).

«Если бы викинги победили в битве при Кините, король Альфред был бы мертв за несколько недель. Не было бы никакого контрнаступления, а Англия превратилась бы в лоскутное одеяло датских государств. Наш язык, культура и история кардинально отличались бы», — рассказал историк.

Напомним, ранее археолог Стив Дикинсон предположил, что нашел потерянную могилу лидера викингов Ивара Бескостного в кургане «Королевский холм» на северо-западном побережье Англии. Если гипотеза подтвердится, это будет первое монументальное захоронение викинга в корабле на территории Британии.

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