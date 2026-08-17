Сколько «стоит» должность руководителя ТЦК: нардеп шокировал суммами

Должность в ТЦК стоит до $150 тысяч: нардеп Качура раскрыл «таксы» / © ТСН

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Нардеп из «Слуги народа» Александр Качура утверждает, что должность главы ТЦК «стоит» от 50 до 150 тысяч долларов.

Об этом депутат заявил в интервью Наталье Влащенко на YouTube-канале «Власть vs Влащенко».

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«На сегодняшний день мне кажется, вот здесь ребята все знают. Сколько стоит выйти из ТЦК? 10-15 тысяч долларов в зависимости от района, в зависимости от региона. А для того чтобы попасть на должность районного ТЦК, нужно заплатить 50 тысяч долларов, на руководителя. На областного (главу ТЦК — Ред.) такса — 150», — утверждает Александр Качура.

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Депутат с сарказмом отмечает, что такие огромные взятки люди платят явно не для того, чтобы улучшить обороноспособность государства.

«Так скажите мне, пожалуйста, вот эти люди, которые туда платят огромные взятки для того, чтобы попасть на эту должность, они это что, делают для того, чтобы улучшить обороноспособность, со светлыми какими-то намерениями? Ну мне кажется, что это очевидно», — сказал Качура.

Депутат считает, что стремительное обогащение работников ТЦК происходит на виду у жителей по всей стране.

«Это все знают! В городе, например, в моем родном Конотопе или в Шостке, где угодно — каждый знает, как сейчас живет ТЦКашник. Извините, раньше на велосипеде ездил, сейчас Land Cruiser стоит у него под домом, и на Cayenne ездит жена», — рассказал нардеп.

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Ранее сообщалось, что в столичном ТЦК за тысячи долларов отменяли статус нарушителя военного учета и изменяли сведения в реестре «Оберег».

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