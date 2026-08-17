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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Скільки «коштує» посада керівника ТЦК: нардеп шокував сумами

Народний депутат від «Слуги народу» Олександр Качура стверджує, що посада керівника районного ТЦК «коштує» $50 тисяч, а обласного — $150 тисяч.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
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Посада в ТЦК коштує до $150 тисяч: нардеп Качура розкрив «такси»

Посада в ТЦК коштує до $150 тисяч: нардеп Качура розкрив «такси» / © ТСН

Нардеп зі «Слуги народу» Олександр Качура стверджує, що посада голови ТЦК «коштує» від 50 до 150 тисяч доларів.

Про це депутат заявив в інтерв’ю Наталії Влащенко на YouTube-каналі «Власть vs Влащенко»

«На сьогоднішній день, мені здається, от тут хлопці всі знають. Скільки коштує вийти з ТЦК? 10-15 тисяч доларів залежно від району, залежно від регіону. А для того, щоб потрапити на посаду районного ТЦК, треба заплатити 50 тисяч доларів, на керівника. На обласного (голову ТЦК — Ред.) такса — 150», — стверджує Олександр Качура.

Депутат з сарказмом зауважує, що такі величезні хабарі люди платять явно не для того, щоб покращити обороноздатність держави.

«Так скажіть мені, будь ласка, оці ось люди, які туди платять величезні хабарі для того, щоб потрапити на цю посаду, вони це що, роблять для того, щоб покращити обороноздатність, зі світлими якимись намірами? Ну, мені здається, що це очевидно», — сказав Качура.

Депутат вважає, що стрімке збагачення працівників ТЦК відбувається на очах у жителів по всій країні.

«Це всі знають! В місті, наприклад, в моєму рідному Конотопі чи в Шостці, будь-де — кожен знає, як зараз живе ТЦКашник. Вибачте, раніше на велосипеді їздив, зараз Land Cruiser стоїть у нього під будинком, і на Cayenne їздить дружина», — розповів нардеп.

Раніше повідомлялося, що у столичному ТЦК за тисячі доларів скасовували статус порушника військового обліку та змінювали відомості в реєстрі «Оберіг».

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