У ТЦК забрали телефон і не відпускають: адвокатка розповіла, як діяти

Мобілізація / © ТСН.ua

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В Україні триває мобілізація, а чоловіки призовного віку зобов’язані виконувати вимоги військового обліку та взаємодіяти з ТЦК. Усі сторони цього процесу повинні дотримуватися закону. Однак під час оповіщення можуть виникати спірні ситуації.

Про одну з них розповіла адвокатка Надія Корінна у коментарі виданню «Фокус».

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У ТЦК забрали телефон і не відпускають: що робити

За словами адвокатки, не варто вступати в конфлікт, особливо якщо людину залишили без зв’язку та підтримки. Вона додала, що за можливості варто зв’язатися з родичами або близькими та повідомити їм про своє місцеперебування, щоб вони могли швидко залучити юриста.

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Надія Корінна зазначила, що перевіряти військово-облікові документи можуть працівники ТЦК та поліція у складі груп оповіщення. Адміністративне затримання за порушення правил військового обліку здійснює поліція, а не ТЦК. Доставлення до ТЦК можливе, якщо є підстави вважати, що людина порушує правила військового обліку, або якщо вона відмовляється отримати повістку чи прослідувати до ТЦК.

Покроковий алгоритм: що робити, якщо в ТЦК вилучили телефон

«За законом, працівники ТЦК не мають права примусово вилучати у військовозобов’язаних телефони чи інші особисті речі. У приміщенні центру можуть діяти правила режиму, які забороняють зйомку або пропонують добровільно залишити телефон на зберігання», — пояснила адвокатка Надія Корінна.

Вона радить діяти так:

Не вступати в конфлікт, особливо якщо людину залишили без зв’язку та підтримки. Пріоритет — безпека і можливість повідомити рідних про своє місцеперебування.

За можливості зв’язатися з родичами або близькими та повідомити їм про своє місцеперебування.

Якщо людині пропонують підписати документи, адвокатка радить не відмовлятися від їх підписання. Водночас вона рекомендує письмово зазначати свої заперечення та порушення, якщо такі є.

Фіксувати порушення письмово у протоколах та актах: зазначати, що телефон вилучили примусово, обмежили право на юридичну допомогу, порушили процедуру ВЛК або не врахували захворювання.

Якщо родичі знають, де перебуває людина, але не можуть із нею зв’язатися, Надія Корінна радить звернутися до адвоката.

Що писати у запереченнях: приклад формулювань від адвокатки

«Мій телефон було вилучено примусово. Мене позбавлено конституційного права на юридичну допомогу (ст. 59 Конституції України). Порушено процедуру проходження ВЛК. Не враховано наявні захворювання або медичні обмеження», — навела як приклад Надія Корінна.

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«Такі записи стають підставою для скарг і службових розслідувань», — зазначила вона.

Якщо рідні не можуть зв’язатися: куди звертатися і яка відповідальність може загрожувати працівникам ТЦК

«Якщо, скажімо, родичі знають, де перебуває людина, але не можуть з нею зв’язатися, тоді найкраще залучати адвоката, який має досвід надання юридичної допомоги саме у справах, пов’язаних із діяльністю ТЦК та проходженням військової служби», — наголосила Надія Корінна.

Адвокат може діяти «зовні»: подавати запити до ТЦК, поліції, Військової служби правопорядку (ВСП), ДБР, а також звертатися до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

«Якщо співробітники ТЦК порушують законодавство, то вони можуть понести дисциплінарну відповідальність за результатами службового розслідування або навіть кримінальну відповідальність — залежно від обставин», — підкреслила Корінна.

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Куди скаржитися на дії ТЦК: гаряча лінія та державні органи

Гаряча лінія Міністерства оборони України: 1512.

Військова служба правопорядку (ВСП).

Державне бюро розслідувань (ДБР).

Національна поліція України.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини — Дмитро Лубінець.

Мобілізація в Україні — останні новини

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець назвав п’ять дій, які працівникам ТЦК заборонено вчиняти під час мобілізаційних заходів. Зокрема, йдеться про застосування фізичної сили, погрози, вилучення телефонів та особистих речей, а також незаконне утримання людей у приміщенні.

Також у ТСН розповідали про актуальні правила бронювання від мобілізації та про те, кому можуть відмовити в бронюванні навіть за наявності офіційного працевлаштування чи інших підстав.

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