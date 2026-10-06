Марина Боржемська вперше зізналась у тяжкій хворобі і від яких нападів страждає: "Мені дуже погано"

Марина Боржемська / © instagram.com/uzelkova.marina

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Відома українська фітнес-тренерка та телеведуча Марина Боржемська вперше зізналась у тяжкій хворобі і відверто розповіла про напади, від яких страждає.

Останнім часом знаменитість припинила з’являтися в Instagram. Як виявилося, це пов’язано зі станом здоров’я спортсменки. Марина Боржемська зізналась, що страждає від мігрені — хронічного неврологічного захворювання, що супроводжується головним болем, нудотою, блюванням, чутливістю до світла та звуків.

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«Хочу вам в дечому зізнатися. Про це я ніколи не розповідала. Останнім часом я майже нічого не постила. Не тому, що втратила мотивацію чи мені більше не хотілося ділитися. Мені просто було дуже погано. Я страждаю на мігрені. І останнім часом вони стали настільки сильними, що іноді забирають у мене звичайне життя», — ділиться фітнес-тренерка.

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Марина Боржемська / © instagram.com/uzelkova.marina

Марина Боржемська говорить, що останнім часом напади мігрені стали настільки сильними, що заважають їй звично функціонувати. Бувають дні, коли знаменитість почувається зовсім зле, а єдине її бажання — це аби скоріше минув біль. Спортсменка говорить, що зараз вчиться це приймати. Водночас вона вирішила поділитися своїм досвідом, аби бути підтримкою для інших, хто теж страждає від мігрені.

«Бувають дні, коли світло болить, звуки стають нестерпними, а єдине бажання — закритися в темній кімнаті й просто чекати, поки біль відступить. І особливо складно це приймати, коли ти фітнес-тренер. Ти звикла бути активною, сильною, мотивувати інших, завжди усміхатися. Але іноді твоє власне тіло каже: „Сьогодні — ні“. І я вчуся це приймати», — поділилась спортсменка.

Нагадаємо, нещодавно суддя «МастерШефа» Володимир Ярославський зізнався у проблемах зі здоров’ям. Кулінар вже розкрив свій діагноз.

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