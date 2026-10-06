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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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257
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1 хв

Оля Полякова вперше за тривалий час показала молодшу 15-річну доньку: "Її бояться навіть сусіди"

Артистка ніжно привітала Алісу з днем народження.

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Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
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Оля Полякова

Оля Полякова / © instagram.com/polyakovamusic

У родині української співачки Олі Полякової особливе свято. Молодша донька артистки святкує день народження.

Цьогоріч Алісі виповнюється вже 15 років. Тож, з нагоди особливої дати знаменитість присвятила їй допис в Instagram. Оля Полякова вперше за тривалий час опублікувала фото молодшої доньки. Щоправда, знімок був архівним. Як зізналась виконавиця, Аліса забороняє їй ділитися її світлинами в соцмережах.

Також артистка адресувала їй ніжні слова. Оля Полякова побажала молодшій доньці найголовнішого — бути здоровою та щасливою. Все інше, як дала зрозуміти знаменитість, Аліса досягне сама, мовляв, такий вже в неї характер. Як жартує співачка, її доньку «бояться навіть сусіди».

Молодша донька Олі Полякової / © instagram.com/polyakovamusic

Молодша донька Олі Полякової / © instagram.com/polyakovamusic

«Нових фото не буде, не можна! Але можна розказати, що у цієї неймовірної дівчинки день народження! І я люблю її шалено! І вона знає, чого хоче від народження, і має такий характер, що її бояться навіть сусіди! Моя свекруха казала: „Алісочка буде великою людиною!“. А я хочу, аби була здорова та щаслива! Люблю тебе, мій пупсик», — звернулась до доньки артистка.

Нагадаємо, 6 жовтня у ще одній зірковій родині також день народження. Синові гумориста Володимира Жогла виповнюється 6 років. Тож, шоумен показав підрослого Остапа і розсекретив, як із дружиною вітав його з днем народження.

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