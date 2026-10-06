Холодна чи кімнатної температури: яку воду краще пити для здоров’я

Вода / © Credits

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Експерти зазначають: універсальної «правильної» температури води не існує. Так, для організму значно важливіше регулярно отримувати достатню кількість рідини.

Про це пише verywellhealth.com.

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Холодна вода може бути особливо приємною у спеку або після фізичних навантажень. Дослідження показують, що вона допомагає охолодити тіло після тренування, а її приємніший смак для багатьох людей може стимулювати пити більше та швидше відновлювати втрачену рідину.

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Водночас дуже холодна вода підходить не всім. Вона може спричиняти дискомфорт у людей із чутливими зубами, мігренню, подразненням горла, проблемами з ковтанням, рефлюксом або деякими захворюваннями стравоходу. У таких випадках комфортнішим варіантом може бути вода кімнатної температури.

Популярне твердження, що тепла або вода кімнатної температури нібито краще впливає на травлення, також не має достатніх наукових підтверджень. Для більшості здорових людей травна система нормально справляється з водою різної температури.

Так само немає підстав вважати, що холодна вода вранці може якимось небезпечним чином «шокувати» організм. Вона може бути неприємною для окремих людей, але сама по собі не вважається шкідливою.

Тож обирати між холодною та водою кімнатної температури варто насамперед за власними відчуттями. Найкраща вода для щоденного вживання — та, яку людині комфортно пити регулярно, адже достатнє споживання рідини значно важливіше за її температуру.

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Нагадаємо, універсальної норми «2 літри чистої води на день» не існує. За рекомендаціями EFSA, загальне споживання води для дорослих становить близько 2 л на добу для жінок і 2,5 л для чоловіків, причому сюди входить рідина не лише з напоїв, а й із їжі. Потреба у воді залежить від віку, фізичної активності, погоди, харчування та стану здоров’я, а під час спеки чи інтенсивних тренувань вона може зростати.

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