Суддя "МастерШефа" Володимир Ярославський зізнався у проблемах зі здоров'ям і назвав свій діагноз

Володимир Ярославський / © instagram.com/yaroslavskyi_vova

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Суддя «МастерШефа» Володимир Ярославський пожалівся на проблеми зі здоров’ям і розкрив свій діагноз.

Шеф-кухар зізнався, що свого часу в нього були серйозні негаразди з зором, які ледь не призвели до сліпоти. У знаменитості було відшарування сітківки ока. На щастя, це вчасно помітили. Лазерним лікуванням вдалося все виправити, а Володимир Ярославський відтоді регулярно перевіряє зір.

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«Колись я мало не втратив зір через відшарування сітківки. На щастя, тоді все вчасно помітили й зробили лазерне лікування. Відтоді очі для мене — те, що краще регулярно перевіряти, а не чекати, поки щось почне серйозно турбувати. Новини хороші — із сітківкою все добре», — поділився знаменитість.

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Володимир Ярославський / © instagram.com/yaroslavskyi_vova

Якщо ж сітківкою все гаразд, то у Володимира Ярославського виявили іншу проблему. У судді кулінарного проєкту діагностували синдром сухого ока. Шеф-кухар говорить, що телефони та екрани комп’ютерів дають своє. Лікарі вже назначили йому лікування. Знаменитість говорить, що дотримуватиметься всіх рекомендацій, та сподівається, що незабаром позбудеться синдрому сухого ока.

«Знайшли іншу проблему — синдром сухого ока. У мене є відчуття сухості, зранку постійно хочеться потерти очі, а на холоді вони іноді, навпаки, починають сльозитися. Як виявилося, це теж може бути повʼязано із сухістю ока. Лікарка призначила лікування. Все робитиму, як сказали, а потім розкажу вам, як пройшло лікування і чи відчуваю різницю», — пообіцяв шеф-кухар.

Володимир Ярославський / © instagram.com/yaroslavskyi_vova

Нагадаємо, нещодавно лідер гурту «Друга Ріка» Валерій Харчишин пожалівся на проблеми зі здоров’ям. На тлі цього колективу довелося скасувати концерт.

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