Морква буде твердою аж до весни: як правильно зберігати овоч

Морква / © Associated Press

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Морква може залишатися свіжою і соковитою аж до весни, якщо правильно підготувати її до зберігання. Важливі температура, вологість, вентиляція та правильна тара.

Як правильно зберігати зібрану на городі моркву, читайте у матеріалі ТСН.ua

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Перед закладанням на зиму моркву потрібно перебрати. Для тривалого зберігання підходять лише здорові, неушкоджені та добре визрілі коренеплоди.

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Моркву слід обережно очистити від залишків землі. Бадилля потрібно обрізати, залишивши невеликий шматочок. Пошкоджену, підгнилу або потріскану моркву краще відкласти для швидкого використання.

Як зберігати моркву в піску

Зберігання в піску — один із традиційних способів. Він допомагає зменшити втрату вологи та захищає коренеплоди від прямого контакту між собою. Для цього знадобиться чистий, сухий пісок і дерев'яний або пластиковий ящик.

На дно насипають шар піску, потім викладають моркву так, щоб коренеплоди не торкалися один одного. Зверху насипають ще один шар піску. Таким чином чергують шари до заповнення ящика.

Важливо, щоб пісок не був мокрим. Надмірна вологість може спричинити появу плісняви та гнилі.

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Ящик із морквою ставлять у прохолодне місце, де температура залишається стабільною і немає промерзання.

Як зберігати моркву в тирсі

Ще один популярний спосіб — зберігання у тирсі. Для цього найкраще використовувати чисту суху тирсу, бажано від хвойних порід деревини.

Принцип такий самий, як із піском: на дно ящика насипають шар тирси, викладають моркву, а потім повністю пересипають її тирсою. Коренеплоди не повинні щільно притискатися один до одного.

Тирса має залишатися сухою. Якщо вона відволожилася, ризик псування моркви зростає.

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Як зберігати моркву в квартирі

Якщо льоху немає, моркву можна спробувати зберегти в найбільш прохолодному місці квартири. Найкращий варіант — утеплений балкон або лоджія, якщо там узимку температура не опускається нижче нуля.

Моркву можна скласти в ящик із піском або тирсою та поставити подалі від опалювальних приладів.

Якщо балкон холодний і є ризик замерзання, ящик потрібно додатково утеплити. Водночас не варто герметично закривати його без доступу повітря — морква може почати псуватися.

Ще один варіант для невеликої кількості врожаю — холодильник. Моркву можна покласти у спеціальний овочевий відсік. Перед цим її не варто мити, якщо ви плануєте зберігати її довго.

Для холодильника особливо важливо не допускати накопичення зайвої вологи. Якщо морква волога, її потрібно добре просушити перед зберіганням.

Де морква зберігатиметься найкраще

Для тривалого зберігання потрібне прохолодне, темне місце зі стабільною температурою та достатньою вентиляцією.

Не варто тримати моркву:

біля батарей та обігрівачів;

у теплому кухонному приміщенні;

під прямим сонячним промінням;

у герметично закритій тарі без вентиляції;

поруч із фруктами, які виділяють багато етилену, зокрема яблуками.

Найчастіше морква починає псуватися через надмірну вологість, тепло або пошкодження коренеплодів. Саме тому перед закладанням урожаю важливо добре її перебрати, не залишати хворі екземпляри разом зі здоровими та регулярно перевіряти запаси.

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