Як зберігати буряк до весни: незвичайний, але перевірений роками спосіб

Як зберігати буряк

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Після збирання врожаю буряк може поступово втрачати вологу, ставати м’якшим і проростати. Особливо складно зберегти коренеплоди тим, у кого немає холодного погреба з відповідними умовами.

Авторка каналу «Кухня з кишені & справи домашні» розповіла про незвичайний спосіб, яким користується багато років, який, за її словами, дозволяє буряку довше залишається соковитим і солодким.

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Як підготувати буряк до зберігання

Для заготівлі господиня бере середні коренеплоди. Насамперед вона ненадовго кладе їх у теплу воду, щоб легше змити землю, а потім кожен буряк ретельно миє. При цьому залишати врожай надовго замоченим у воді вона не радить. Вода потрібна лише для очищення коренеплодів від землі та бруду.

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Далі обрізає буряк з обох боків. З боку кореня зрізає приблизно 1 см, а зверху видаляє місце, де росло бадилля. За її словами, вона робить це, щоб під час тривалого зберігання буряк не починав відрощувати коріння та зелень.

Після миття буряк потрібно добре висушити

Одразу загортати мокрі коренеплоди в плівку не можна. Підготовлений буряк господиня розкладає на тканині, яка вбирає воду, і залишає просихати. Приблизно через 2 години вона перевіряє коренеплоди та за потреби перевертає їх. Важливо, щоб сухою стала не лише шкірка, а й місця зрізів.

Саме повне просушування — один із ключових етапів цього способу. Під плівкою не повинна залишатися вода після миття.

Як загорнути буряк у харчову плівку

Коли коренеплоди повністю висохли, господиня бере звичайну харчову плівку та загортає кожен буряк якомога щільніше.

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Плівку притискає до поверхні так, щоб усередині залишалося мінімум порожнин із повітрям. Особливу увагу приділяє верхньому та нижньому зрізам — вони також мають бути повністю закриті. Для одного коренеплоду вона використовує приблизно 2–3 шари плівки.

Великі буряки пакує окремо. Невеликі можна загорнути по два або три, але між ними господиня прокладає плівку: коренеплоди не повинні безпосередньо торкатися один одного. Після пакування буряк складає в ящик.

Де господиня зберігає запакований буряк

Звичайним погребом родина не користується, оскільки він розташований під будинком і там занадто тепло. Підготовлені таким способом овочі зберігають у прохолоднішому місці в гаражі.

За словами господині, буряк у такому вигляді може залишатися соковитим і солодким дуже довго. Вона стверджує, що попереднього сезону частина торішнього врожаю зберігалася навіть тоді, коли на городі вже з’явився молодий буряк. Це, однак, її особистий досвід, а не гарантований строк зберігання для будь-яких умов. Результат залежатиме насамперед від температури, стану самих коренеплодів та умов у приміщенні.

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