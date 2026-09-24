З російського полону — в українську тюрму: історія Володимира Коляди, якого судили в Україні, поки він був в неволі РФ / © Слідство інфо

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В Україні військового ЗСУ вперше засудили до восьми років ув’язнення, поки він уже сидів у російській в’язниці в полоні.

Про це повідомляє «Слідство.Інфо».

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У виданні зазначаються Володимир Коляда — перший військовий ЗСУ, якого засудили в Україні поки він перебував у російському полоні. Чоловік отримав 8 років вʼязниці за дезертирство, яке вчинив на початку повномасштабної війни.

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Батько і син з Бахмута — однаковий початок служби і дві різні долі

Володимир Коляда родом з Бахмута. З 2019 року служив у 54-й окремій механізованій бригаді. У бригаді працював електрозварником і займався ремонтом військової техніки. Каже, сприймав службу більш як роботу.

За рік до цього, у 2018-му, до війська пішов і син Володимира — Сергій Коляда. Вони служили в одній бригаді, але порізно. З початком повномасштабної війни їхні військові шляхи розійшлися: син воював у гарячих точках, а батько — самовільно залишив службу.

Після початку повномасштабної війни, у травні 2022-го, Володимир залишив військову частину і повернувся до рідного Бахмута, де на той час ще не було активних бойових дій.

«Дружина моя просто хворіла, була у неї хвороба по-жіночому. І 28 травня 2022-го року я залишив самовільно розташування частини. Домовилися зробити операцію в Краматорську. Потім вона вперлася. Не хотіла виїжджати. Боялася наслідків операції», — пояснює екс-військовий.

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Боявся, щоб не «здали» сусіди вагнерівцям

За місяць дружина Володимира померла, але не службу він так і не повернувся. Зрештою, він пробув у Бахмуті, аж доки туди не зайшли бойовики ПВК «Вагнера».

«Вагнерівці» сприйняли Коляду за цивільного. Сусіди, з якими він ховався у підвалі, теж промовчали, хоча Володимир боявся, що його видадуть

Проте, на відміну від «вагнерівців», на так званій фільтрації обдурити ФСБівців не вдалося. Росіяни з’ясували, що житель Бахмута служив у ЗСУ і відправили його до в’язниці.

Рідні дізналися про його полон від тих же ФСБівців. Росіяни намагалися завербувати сина і сестру Володимира, погрожували, що інакше вб’ють його.

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Тоді ж вербували й самого Володимира. Чоловіка шантажували безпекою рідних взамін на підписання документа про роботу на ФСБ після обміну.

Український суд судив Володимира, поки він був у полоні

Поки Коляда перебував у російському полоні, в Україні в липні 2023 року відкрили проти нього кримінальну справу за дезертирство. На суді без Коляди проти нього свідчили двоє колег по службі. Вони стверджували, що Володимир відверто зізнавався, що не хоче служити і начебто мав антиукраїнські погляди.

Володимир Коляда твердження про «антиукраїнські погляди» навідріз відкидає. Каже: не робив нічого такого, що паплюжить Україну чи людські життя.

«Не патріотичні настрої були у тих людей, які, дзвонили комбату вранці й кричали: „Нас тут уже всіх накриває“, коли [від лінії фронту] до Бахмута лишалося ще кілометрів 50. А ми розвантажували й снаряди тягали на складах, і працювали. А там тільки найменше щось траплялося — вони тікали. То хто ж був патріотично налаштований?» — ставить риторичне питання чоловік.

Зрештою, чоловіка заочно засудили до 8 років увʼязнення за дезертирство. В цей час Володимир Коляда був у російському полоні.

Після звільнення з російської неволі — українська в’язниця

5 лютого 2026 року, після майже трьох років неволі, Володимира Коляду обміняли. Коляда дізнався, що український суд уже виніс йому вирок уже після повернення з полону 5 лютого 2026 року. Йому дали пройти реабілітацію. Проте через 20 днів після обміну його забрали спочатку в СІЗО, а потім — у колонію.

Радниця військового омбудсмена Олена Бєлячкова зізналася журналістам, що це перший випадок, коли звільнений з неволі отримав вирок суду за дезертирство, поки був у російському полоні.

«Є випадки, коли військові повертаються і при цьому в військових частинах в них статус СЗЧ, і наявні кримінальні провадження. Але ці провадження — без вироків суду», — стверджує Бєлячкова.

Зараз Володимир Коляда відбуває покарання в одній із виправних колоній на сході України. Він потроху набирає вагу й вчиться заново взаємодіяти з людьми. За майже три роки у російських тюрмах він схуд вдвічі. Співробітники колонії кажуть: перший місяць після прибуття Коляда взагалі не розмовляв.

«Якщо ви помітили, я на вас не дивлюся, я постійно дивлюся на підлогу — мені просто важко. Це, звісно, не травма, але щось психологічно порушено. Потихеньку звикаю. Мені просто, вибачте, з вашими кросівками спілкуватися. Ми звикли там розрізняти людей саме за взуттям, хто стоїть попереду», — зізнається екс-військовий.

Син Володимира і далі продовжує служити у війську. Сам Володимир запевняє, що шкодує про свій вчинок.

Раніше ми розповідали, що колишня дружина привласнила мільйони військового, доки він був в полоні, а тепер змушує його платити аліменти з мізерної пенсії по інвалідності.

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