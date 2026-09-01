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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Мати померла, доки син був у полоні: росіяни 36 діб тримали чоловіка в погребі

На Харківщині російські військові 36 діб утримували цивільного в погребі.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Російські військові 36 діб тримали цивільного у погребі на Харківщині

Російські військові 36 діб тримали цивільного в погребі на Харківщині / © Офіс Генерального прокурора

На Харківщині судитимуть двох російських військових, які понад місяць тримали в льоху 60-річного мирного жителя. Чоловік просто шукав їжу для своєї хворої матері, яка через це померла на самоті, доки син був у полоні в окупантів.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Згідно з матеріалами слідства, наприкінці березня 2026 року російські військові перетнули кордон і захопили одне з приватних домоволодінь у селі Вовчанські Хутори на Чугуївщині. На початку квітня на подвір’я прийшов місцевий житель, який розшукував продукти для своєї тяжкохворої літньої матері.

«Окупанти затримали цивільного та пригрозили розстрілом у разі спроби втечі. Після цього його силоміць помістили до погреба. У приміщенні не було світла, опалення та елементарних санітарних умов. Чоловікові давали їжу не частіше одного разу на день, а іноді взагалі не годували. В таких умовах він провів 36 діб», — зазначили у прокуратурі.

Також там зауважили, що його хвора мати, яка залишилася без догляду, померла, так і не дочекавшись на сина. Вже 11 травня 2026-го Збройні сили України під час виконання бойового завдання взяли цих російських військовослужбовців у полон, після чого їм повідомили про підозру.

Російські військові 36 діб тримали цивільного в погребі на Харківщині / © Офіс Генерального прокурора

Російські військові 36 діб тримали цивільного в погребі на Харківщині / © Офіс Генерального прокурора

Наразі досудове розслідування завершено, а обвинувачені перебувають під вартою в установі попереднього ув’язнення як військовополонені. Харківська прокуратура передала до суду справу двох рядових 128-ї мотострілецької бригади армії РФ. Росіян звинувачують у порушенні законів і звичаїв війни.

Російські військові 36 діб тримали цивільного в погребі на Харківщині / © Офіс Генерального прокурора

Російські військові 36 діб тримали цивільного в погребі на Харківщині / © Офіс Генерального прокурора

Нагадаємо, впродовж 1 вересня росіяни обстріляли п’ять районів Дніпропетровщини понад 50 разів, застосовуючи дрони, артилерію та авіабомби. Через це є поранені та пошкодження.

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