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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
1200
Час на прочитання
1 хв

Подробиці домовленостей Зеленського у США та повернення ЗСУ територій: головні новини ночі 23 вересня 2026 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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Зеленський

Зеленський / © Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 23 вересня 2026 року:

  • ЗСУ повернули контроль над територією біля Западного: DeepState оновив мапу фронту Читати далі –>

  • Японія може допомогти Україні посилити ППО перед зимою — Зеленський Читати далі –>

  • Чилі готове допомогти Україні посилити присутність у Латинській Америці — Зеленський Читати далі –>

  • Україна готова до енергетичного перемир’я з РФ: Трамп передасть пропозицію Москві — Зеленський Читати далі –>

  • Росія готує нову масовану атаку на Україну — Зеленський Читати далі –>

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