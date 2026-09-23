Подробности договоренностей Зеленского в США и возвращение ВСУ территорий: главные новости ночи 23 сентября 2026 года

Осеннее равноденствие 2026 открывает новый астрологический период. Для одних знаков зодиака на первый план выйдут любви и отношения, другим звезды советуют сосредоточиться на карьере и финансах, а кому-то пора оставить прошлое позади и начать новую страницу жизни.