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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
402
Время на прочтение
1 мин

Подробности договоренностей Зеленского в США и возвращение ВСУ территорий: главные новости ночи 23 сентября 2026 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Зеленский

Зеленский / © Associated Press

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 23 сентября 2026 года:

  • ВСУ вернули контроль над территорией у Западного: DeepState обновил карту фронта Читать далее –>

  • Япония может помочь Украине усилить ПВО перед зимой - Зеленский Читать далее –>

  • Чили готовы помочь Украине усилить присутствие в Латинской Америке — Зеленский Читать далее –>

  • Украина готова к энергетическому перемирию с РФ: Трамп передаст предложение Москве - Зеленский Читать далее –>

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