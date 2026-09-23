Телефонные "офисы": как устроены мошеннические колл-центры в Украине и на чем они зарабатывают

Телефонный мошенник / иллюстративное фото / © Getty Images

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Деятельность мошеннических колл-центров в Украине превратилась в криминальный бизнес с миллиардными доходами, который массово обманывает людей как внутри страны, так и далеко за её пределами.

Что известно о группировках телефонных мошенников, которых ещё называют «офисами», и как в Украине будут с ними бороться — читайте в материале ТСН.ua.

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Что такое мошеннические колл-центры и как они устроены

Мошеннические колл-центры — это организованные преступные группировки, которые массово звонят людям с целью выманивания денег, личных данных и доступа к банковским счетам. Они часто выдают себя за сотрудников банков, службу безопасности, полицию, государственные органы или инвестиционные компании.

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Цель таких организаций — запугать человека или заинтересовать его «выгодным предложением», чтобы получить доступ к его банковским счетам, личным данным и деньгам. Обычно мошенники используют для этого заранее подготовленные сценарии разговоров и оказывают психологическое давление.

Такие центры имеют четкую структуру: организаторы управляют финансами, техническая команда настраивает IP-телефонию с подменой номеров и VPN для конспирации, операторы работают по психологическим сценариям, а финансовые посредники выводят похищенные средства.

Как работают мошеннические колл-центры в Украине

По данным швейцарской организации «Глобальная инициатива», весной в Украине насчитывалось около тысячи мошеннических колл-центров, в которых работали почти 60 тысяч украинцев, сообщает корреспондент ВВС Джафер Умеров. По оценкам ООН, этот бизнес приносил миллиарды долларов.

Если раньше мошенники ориентировались в основном на внутренний рынок и украинских переселенцев, то сейчас они всё чаще нацеливаются на жителей Западной Европы и США из-за их более высокого уровня доходов и валютных сбережений.

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В Украине мошеннические колл-центры могли приносить своим владельцам многомиллиардную прибыль в год / © ТСН

«В отчете организации „Глобальная инициатива“ говорится, что такие колл-центры „крышуют“ коррумпированные правоохранители. А получают они за это от 10 до 15 тысяч долларов в месяц», — отмечает журналист.

По его словам, сотрудников для таких центров привлекают через Telegram и TikTok, обещая молодым людям легкие деньги, хотя реальные доходы рядовых сотрудников, как правило, значительно ниже обещанных. При этом уволиться оттуда крайне сложно: успешных операторов запугивают, а в отдельных случаях к ним применяют физическое насилие.

Бывшая сотрудница мошеннической организации Анастасия (имя изменено), которая работала там с 2021 по 2025 год, рассказала журналистам Суспильного, как устроены такие „офисы“ изнутри. Женщина призналась, что устроилась туда из-за финансовых затруднений, поддавшись на обещания быстрого и большого заработка.

«Когда я только пришла на собеседование, я сразу поняла, что они заманивают деньгами. Мне сказали, что оплата производится раз в неделю, а средняя зарплата немалая, ограничений нет. Эти колл-центры называют „офисами“, а сотрудников — „офисниками“, — рассказала женщина.

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После собеседования её прикрепили к наставнику для обучения. Работали на зарубежных базах, а сотрудники соблюдали строгую анонимность даже между собой:

«Среди телефонных баз, с которыми приходилось работать, — Россия, то есть „клиенты“ были россиянами… В нашей среде считалось, что россияне — самые богатые „клиенты“, а ещё они „наивные“, то есть более доверчивые. В офисе мне сразу предложили придумать никнейм, чтобы мое настоящее имя не было известно. И мы не знали, как звать друг друга, даже проработав здесь несколько месяцев», — отметила бывшая сотрудница колл-центра.

По словам женщины, в течение дня один оператор совершает 300–350 звонков, но удачные сделки заключаются лишь примерно в десяти случаях. Суммы, на которые обманывают жертв, колеблются от ничтожных нескольких долларов до сотен тысяч — например, один из российских бизнесменов потерял около 250 тысяч долларов.

Женщина уволилась из-за отъезда за границу и за почти четыре года работы даже не видела руководство. Она отметила, что ей повезло уйти без препятствий, ведь прибыльных сотрудников в таких «офисах» обычно отпускают неохотно.

Самые популярные схемы телефонных мошенников

Бывшая сотрудница Анастасия также рассказала, что работала по схеме «псевдобанка»: представлялась сотрудницей службы безопасности, пугала подозрительными операциями и заставляла назвать реквизиты карты и коды из SMS. Главной задачей было искусственно создать панику и поторопить человека, чтобы он не успел опомниться и проверить информацию.

Другой бывший сотрудник такого «офиса» Артем (имя изменено) описал схему мошеннических инвестиций через сайты знакомств. Мошенники создавали привлекательный женский профиль, завоевывали доверие мужчины, а затем предлагали вложить деньги в криптовалюту, акции или нефть.

Далее жертву перенаправляли к якобы опытному «трейдеру», который убеждал перевести средства на поддельную платформу. Суммы таких «вложений» колебались от 100 до 124 тысяч долларов, а сам оператор получал лишь до 5% от прибыли.

Еще одной распространенной схемой мошенников являются поддельные счета за электроэнергию, сообщает журналистка ТСН.ua. Злоумышленники массово рассылают поддельные квитанции за электроэнергию от имени Минэнерго. В сообщениях угрожают долгами или призывают срочно оплатить счет по приложенной ссылке.

Перейдя по этой ссылке, человек попадает на фишинговый сайт, где его заставляют ввести банковские данные или загрузить вирус. Это дает мошенникам полный доступ к банковским счетам, личным кабинетам и социальным сетям.

Украинцам рекомендуют не переходить по подозрительным ссылкам и проверять состояние счетов только в официальных приложениях поставщиков услуг.

Как в Украине пытаются бороться с мошенническими колл-центрами

16 сентября Верховная Рада Украины приняла законоб ужесточении уголовной ответственности за мошенничество в сфере электронных коммуникаций и деятельность «чёрных» колл-центров. Новый документустраняет пробелы в законодательстве: если раньше правоохранительные органы расследовали лишь единичные случаи хищения денег, то теперь предусмотрено наказание за саму организацию и поддержание системного преступного бизнеса.

Закон вводит строгие сроки лишения свободы за незаконный сбор банковских данных или персональной информации. За обычное мошенничество грозит от трех до восьми лет лишения свободы, за повторное или групповое — от пяти до десяти лет, а в условиях военного положения — от семи до 12 лет с конфискацией имущества.

За создание или руководство мошеннической организацией предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от семи до 12 лет с конфискацией имущества. Рядовым участникам, а также тем, кто сознательно помогает «офисам» помещениями, оборудованием или информацией, грозит от пяти до 10 лет.

Вербовщикам, которые заманивают туда работников обещаниями высокого заработка, грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет (а за повторную вербовку — до 10 лет). Если же схему прикрывает должностное лицо, злоупотребляющее служебным положением, ему грозит от восьми до 12 лет лишения свободы с конфискацией и запретом на занятие руководящих должностей.

В то же время сотрудники колл-центров могут избежать наказания, если добровольно и до вручения уведомления о подозрении сообщат правоохранительным органам о преступной группе и помогут разоблачить её организаторов. На самих руководителей и основателей схем эта норма не распространяется.

Напомним, что исследователи из Массачусетского университета в Амхерсте обнаружили уязвимость, позволяющую злоумышленникам осуществлять платежи с помощью просроченных банковских карт, обходя защиту терминалов. Проблема представляет угрозу даже после замены украденной карты на новую, поскольку старые карты могут оставаться активными для несанкционированных транзакций.

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