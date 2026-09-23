ВСУ вернули контроль над территорией у Западного: DeepState обновил карту фронта

ВСУ / © Getty Images

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Силы обороны Украины вернули контроль над территорией вблизи села Западное Дворичанское общество Харьковской области.

Об этом сообщил аналитический проект DeepState после обновления карты боевых действий 22 сентября.

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По данным аналитиков, украинские военные продолжают продвижение в лесном массиве западнее Двухлетней на Купянщине.

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В частности, штурмовики 23-го отдельного полка штурмового корпуса "Хартия" в последнее время зачистили еще около 2 кв. км леса, вытесняя русских военных из оборудованных опорных пунктов.

Западное расположено на Купянском направлении. До полномасштабного вторжения в селе проживало около 350 человек.

Ранее спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов сообщал, что российский плацдарм на правом берегу Оскола постепенно сокращается под давлением украинских военных. По его словам, ключевым населенным пунктом, удерживаемым россиянами на этом участке, остается Двуречная.

Ранее в Крыму на аэродроме в Саках украинские военные поразили российский самолет Су-24 . Степень повреждений уточняется. В районе Донецка поражено место хранения, подготовки и запуска ударных БПЛА. В Старомлиновке, Покровске и Покровском поражены пункты управления российскими дронами. В Довжанске в Луганской области поражен склад боеприпасов. В Ровеньках и Бердянске поражены базы хранения горючего. В Суворовом и Рисовом в оккупированном Крыму поражены посты технической разведки «Гренадер». По данным Генштаба, удары были нанесены 15 сентября и в ночь на 16 сентября 2026 года.

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