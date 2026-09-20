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- Украина
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Обещали больше, чем могли дать: что будет с мотивационными контрактами для военных
По словам Федора Вениславского, ранее подобные обещания не были подкреплены реальным финансовым ресурсом государства.
В Украине пока не планируют вводить мотивационные контракты для военных с большими денежными выплатами из-за нехватки финансового ресурса.
Об этом заявил представитель парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.
«Определенные должностные лица Министерства обороны Украины в предварительном составе давали обещания, не подтвердившиеся реальным финансовым обеспечением государства. И это, я считаю, один из очень негативных моментов, когда мы даем ложные обещания, которые, к величайшему сожалению, не можем выполнить», — сказал Вениславский.
Он отметил, что сейчас власти уже не анонсируют в ближайшее время мотивационные пакеты с большими денежными выплатами, поскольку у государства есть существенные проблемы с доходами, за счет которых финансируется сектор обороны.
В то же время Вениславский подчеркнул, что мотивационные аспекты заключения контрактов комитет и дальше будет продвигать.
«Это один из важных аспектов привлечения в Вооруженные силы новых военнослужащих», — добавил он.
Напомним, семьи украинских военнослужащих могут пользоваться рядом социальных гарантий — от поддержки детей при обучении до медицинской помощи и льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг. Однако конкретные права зависят от статуса военного и члена его семьи.