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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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152
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Обіцяли більше, ніж могли дати: що буде з мотиваційними контрактами для військових

За словами Федора Веніславського, раніше такі обіцянки не були підкріплені реальним фінансовим ресурсом держави.

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Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
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В Україні поки не планують запроваджувати мотиваційні контракти для військових із великими грошовими виплатами через брак фінансового ресурсу.

Про це заявив представник парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

«Певні посадовці Міністерства оборони України в попередньому складі давали обіцянки, які не підтвердилися реальним фінансовим забезпеченням держави. І це, я вважаю, один із дуже негативних моментів, коли ми даємо хибні обіцянки, які, на превеликий жаль, не можемо виконати», — сказав Веніславський.

Він зазначив, що зараз влада вже не анонсує найближчим часом мотиваційні пакети з великими грошовими виплатами, оскільки держава має суттєві проблеми з доходами, за рахунок яких фінансується сектор оборони.

Водночас Веніславський наголосив, що мотиваційні аспекти укладання контрактів комітет і надалі просуватиме.

«Це один із важливих аспектів залучення до Збройних сил нових військовослужбовців», — додав він.

Нагадаємо, родини українських військовослужбовців можуть користуватися низкою соціальних гарантій — від підтримки дітей під час навчання до медичної допомоги та пільг на оплату житлово-комунальних послуг. Однак конкретні права залежать від статусу військового і члена його сім’ї.

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