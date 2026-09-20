Як і коли посіяти щавель, щоб навесні отримати ранній урожай: поради експертів

Як посіяти щавель під зиму / © Фото з відкритих джерел

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Щавель — одна з культур, яку можна висівати восени, щоб навесні не чекати довго на першу зелень. Підзимовий посів дає насінню пройти природний холодний період, а з настанням тепла воно починає проростати. Щавель добре переносить холод і може рости на одному місці упродовж кількох років.

Коли сіяти щавель під зиму

Головне правило — не поспішати. Насіння не повинно прорости восени, інакше молоді сходи можуть постраждати від морозу. Тому підзимовий посів проводять пізньої осені — орієнтовно у жовтні чи листопаді, коли ґрунт уже охолонув і встановилася прохолодна погода. Точний термін залежить від погоди у конкретному регіоні.

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Для осінньої сівби вибирайте сухий день. Якщо земля мокра, працювати з нею не варто, адже ущільнений ґрунт навесні гірше пропускає повітря та воду.

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Як правильно сіяти щавель

Для грядки виберіть місце на сонці або в легкій напівтіні. Щавель добре росте на родючому ґрунті, який утримує вологу, але не перетворюється на заболочену ділянку. Перед висіванням землю потрібно перекопати або добре розпушити, видалити бур’яни та вирівняти поверхню. На бідному ґрунті можна заздалегідь внести добре перепрілий компост.

Зробіть неглибокі борозенки приблизно до 2 см. Між рядами залишайте близько 20–25 см, щоб навесні рослинам вистачало місця для формування листя. Насіння висівайте сухим і після цього присипте пухкою землею. Для підзимового посіву норму насіння можна трохи збільшити, оскільки частина може не дати сходів.

Після висівання грядку не треба рясно поливати. Восени достатньо природної вологи, а головне завдання — не спровокувати передчасне проростання.

Як отримати ранню зелень навесні

Щойно сніг зійде й ґрунт почне прогріватися, грядку потрібно звільнити від великого рослинного сміття, а після появи сходів стежити, щоб ділянка не заростала бур’янами. Якщо весна суха, щавель регулярно поливають, адже він найкраще росте на достатньо вологому ґрунті.

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Перші молоді листки можна зрізати, коли вони достатньо сформуються. Регулярне збирання молодої зелені стимулює появу нового листя. А ось квітконоси, які з’являються пізніше, краще видаляти, якщо основна мета — отримати більше ніжного листя.

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