Які гриби не можна сушити на зиму та чому: яким способом краще заготувати, щоб зберегти їхній смак

Які гриби не можна сушити / © iStock

Реклама

Осінній грибний сезон — чудова нагода зробити запаси на зиму, але не кожен гриб однаково добре переносить сушіння. Деякі після видалення вологи стають жорсткими, гіркими або втрачають більшу частину приємного аромату. Тому досвідчені господині для різних видів грибів обирають різні способи заготівлі.

Які гриби краще не сушити

Найкраще для сушіння підходять гриби з щільною м’якоттю та виразним ароматом — зокрема білі, підберезники, підосичники та польські гриби. Після сушіння вони добре відновлюються під час замочування і підходять для супів, соусів та інших страв.

Реклама

А ось маслюки сушити не дуже зручно. Їхня поверхня вкрита слизькою шкіркою, яка після висушування може стати жорсткою, а сам гриб — втратити приємну текстуру. Для маслюків краще обрати маринування або заморожування після попереднього очищення й термічної обробки.

Реклама

Не найкращим кандидатом для сушіння є й сироїжка. Вона має ламку м’якоть і після висушування не дає тієї текстури, яку хочеться отримати в готовій страві. Такі гриби краще засолити або використати для інших видів заготівлі.

Лисички не заборонено сушити, однак це не завжди найвдаліший варіант заготівлі. Після сушіння вони можуть стати жорсткими та потребувати тривалого замочування. Для них добре підходять заморожування або маринування.

Як заготовити гриби замість сушіння

Для заморожування гриби потрібно перебрати, очистити від лісового сміття та, залежно від виду, відварити або обсмажити. Після охолодження їх розкладають порціями в пакети чи контейнери та відправляють у морозильну камеру.

Маринування добре підходить для невеликих міцних грибів. А для багатьох видів чудовим способом залишається соління — воно особливо добре підходить для грибів зі щільною м’якоттю.

Реклама

Водночас важливо використовувати лише ті дикорослі гриби, у якості яких ви впевнені. Сушіння, заморожування чи маринування не робить отруйні гриби безпечними. Навіть досвідченим грибникам варто відмовлятися від сумнівних варіантів.

Новини партнерів

Новини партнерів