Салат з виноградом. / © Фото з відкритих джерел

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Виноград можна додавати не лише до десертів — із ним виходять напрочуд смачні та оригінальні салати. Соковиті ягоди чудово поєднуються з куркою, сиром, горіхами, зеленню та навіть солоним сиром фета.

ТСН.ua підготував три рецепти салаті з виноградом, які будуть смакувати до вечері та можуть стати доповненням на святковий стіл.

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Салат з виноградом, куркою і сиром

Інгредієнти:

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300 г курячого філе

200 г винограду без кісточок

150 г твердого сиру

3 яйця

80 г волоських горіхів

100 г майонезу

сіль

чорний мелений перець

Приготування:

Куряче філе відваріть у підсоленій воді до готовності, охолодіть і наріжте невеликими шматочками. Яйця зваріть круто, охолодіть і натріть на крупній тертці. Сир також натріть, а волоські горіхи подрібніть. Виноград вимийте, обсушіть і розріжте навпіл. Викладайте салат шарами:

курка

майонез

яйця

майонез

сир

майонез

волоські горіхи. Верхній шар прикрасьте половинками винограду. Перед подаванням поставте салат у холодильник на 1–2 години.

Салат із виноградом, куркою та кукурудзою

Інгредієнти:

300 г курячого філе

200 г винограду без кісточок

150 г консервованої кукурудзи

100 г твердого сиру

1 свіжий огірок

2–3 ст. л. майонезу

сіль чорний

мелений перець

Приготування:

Куряче філе відваріть, охолодіть і наріжте кубиками. Огірок і сир також наріжте невеликими шматочками. Виноград розріжте навпіл, а з кукурудзи злийте рідину. Складіть усі інгредієнти у велику миску, додайте майонез, сіль і перець. Добре перемішайте та поставте в холодильник хоча б на 30 хвилин.

Салат із виноградом, фетою та оливковою олією

Інгредієнти:

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250 г винограду без кісточок

150 г сиру фета

100 г руколи або міксу салатного листя

50 г волоських горіхів

2 ст. л. оливкової олії

1 ст. л. лимонного соку

1 ч. л. меду

1 ч. л. зернистої гірчиці

сіль

чорний мелений перець

Приготування:

Виноград вимийте, обсушіть і розріжте навпіл. Фету наріжте кубиками, а волоські горіхи трохи підсмажте на сухій пательні та подрібніть. Викладіть у миску рукколу, виноград, фету та горіхи. Для заправки змішайте оливкову олію, лимонний сік, мед і зернисту гірчицю. Додайте трохи перцю та, за потреби, солі. Полийте салат заправкою безпосередньо перед подаванням і обережно перемішайте.

Нагадаємо, ми ділилися рецептом салату із крабовими паличками, помідорами та сиром.

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