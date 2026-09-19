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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
63
Час на прочитання
2 хв

Виноград у салаті — новий фаворит: три рецепти страви, які варто спробувати

Салати з виноградом готуються дуже просто, а ще добре підходять як для святкового столу, так і для звичайної вечері.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Салат з виноградом.

Салат з виноградом. / © Фото з відкритих джерел

Виноград можна додавати не лише до десертів — із ним виходять напрочуд смачні та оригінальні салати. Соковиті ягоди чудово поєднуються з куркою, сиром, горіхами, зеленню та навіть солоним сиром фета.

ТСН.ua підготував три рецепти салаті з виноградом, які будуть смакувати до вечері та можуть стати доповненням на святковий стіл.

Салат з виноградом, куркою і сиром

Інгредієнти:

  • 300 г курячого філе

  • 200 г винограду без кісточок

  • 150 г твердого сиру

  • 3 яйця

  • 80 г волоських горіхів

  • 100 г майонезу

  • сіль

  • чорний мелений перець

Приготування:

  1. Куряче філе відваріть у підсоленій воді до готовності, охолодіть і наріжте невеликими шматочками.

  2. Яйця зваріть круто, охолодіть і натріть на крупній тертці. Сир також натріть, а волоські горіхи подрібніть.

  3. Виноград вимийте, обсушіть і розріжте навпіл.

  4. Викладайте салат шарами:

  • курка

  • майонез

  • яйця

  • майонез

  • сир

  • майонез

  • волоські горіхи.

    Верхній шар прикрасьте половинками винограду. Перед подаванням поставте салат у холодильник на 1–2 години.

Салат із виноградом, куркою та кукурудзою

Інгредієнти:

  • 300 г курячого філе

  • 200 г винограду без кісточок

  • 150 г консервованої кукурудзи

  • 100 г твердого сиру

  • 1 свіжий огірок

  • 2–3 ст. л. майонезу

  • сіль чорний

  • мелений перець 

Приготування:

  1. Куряче філе відваріть, охолодіть і наріжте кубиками. Огірок і сир також наріжте невеликими шматочками. Виноград розріжте навпіл, а з кукурудзи злийте рідину.

  2. Складіть усі інгредієнти у велику миску, додайте майонез, сіль і перець. Добре перемішайте та поставте в холодильник хоча б на 30 хвилин.

Салат із виноградом, фетою та оливковою олією

Інгредієнти:

  • 250 г винограду без кісточок

  • 150 г сиру фета

  • 100 г руколи або міксу салатного листя

  • 50 г волоських горіхів

  • 2 ст. л. оливкової олії

  • 1 ст. л. лимонного соку

  • 1 ч. л. меду

  • 1 ч. л. зернистої гірчиці

  • сіль 

  • чорний мелений перець

Приготування:

  1. Виноград вимийте, обсушіть і розріжте навпіл. Фету наріжте кубиками, а волоські горіхи трохи підсмажте на сухій пательні та подрібніть. Викладіть у миску рукколу, виноград, фету та горіхи.

  2. Для заправки змішайте оливкову олію, лимонний сік, мед і зернисту гірчицю. Додайте трохи перцю та, за потреби, солі.

  3. Полийте салат заправкою безпосередньо перед подаванням і обережно перемішайте.

Нагадаємо, ми ділилися рецептом салату із крабовими паличками, помідорами та сиром.

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