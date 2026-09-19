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Виноград у салаті — новий фаворит: три рецепти страви, які варто спробувати
Салати з виноградом готуються дуже просто, а ще добре підходять як для святкового столу, так і для звичайної вечері.
Виноград можна додавати не лише до десертів — із ним виходять напрочуд смачні та оригінальні салати. Соковиті ягоди чудово поєднуються з куркою, сиром, горіхами, зеленню та навіть солоним сиром фета.
ТСН.ua підготував три рецепти салаті з виноградом, які будуть смакувати до вечері та можуть стати доповненням на святковий стіл.
Салат з виноградом, куркою і сиром
Інгредієнти:
300 г курячого філе
200 г винограду без кісточок
150 г твердого сиру
3 яйця
80 г волоських горіхів
100 г майонезу
сіль
чорний мелений перець
Приготування:
Куряче філе відваріть у підсоленій воді до готовності, охолодіть і наріжте невеликими шматочками.
Яйця зваріть круто, охолодіть і натріть на крупній тертці. Сир також натріть, а волоські горіхи подрібніть.
Виноград вимийте, обсушіть і розріжте навпіл.
Викладайте салат шарами:
курка
майонез
яйця
майонез
сир
майонез
волоські горіхи.
Верхній шар прикрасьте половинками винограду. Перед подаванням поставте салат у холодильник на 1–2 години.
Салат із виноградом, куркою та кукурудзою
Інгредієнти:
300 г курячого філе
200 г винограду без кісточок
150 г консервованої кукурудзи
100 г твердого сиру
1 свіжий огірок
2–3 ст. л. майонезу
сіль чорний
мелений перець
Приготування:
Куряче філе відваріть, охолодіть і наріжте кубиками. Огірок і сир також наріжте невеликими шматочками. Виноград розріжте навпіл, а з кукурудзи злийте рідину.
Складіть усі інгредієнти у велику миску, додайте майонез, сіль і перець. Добре перемішайте та поставте в холодильник хоча б на 30 хвилин.
Салат із виноградом, фетою та оливковою олією
Інгредієнти:
250 г винограду без кісточок
150 г сиру фета
100 г руколи або міксу салатного листя
50 г волоських горіхів
2 ст. л. оливкової олії
1 ст. л. лимонного соку
1 ч. л. меду
1 ч. л. зернистої гірчиці
сіль
чорний мелений перець
Приготування:
Виноград вимийте, обсушіть і розріжте навпіл. Фету наріжте кубиками, а волоські горіхи трохи підсмажте на сухій пательні та подрібніть. Викладіть у миску рукколу, виноград, фету та горіхи.
Для заправки змішайте оливкову олію, лимонний сік, мед і зернисту гірчицю. Додайте трохи перцю та, за потреби, солі.
Полийте салат заправкою безпосередньо перед подаванням і обережно перемішайте.
Нагадаємо, ми ділилися рецептом салату із крабовими паличками, помідорами та сиром.